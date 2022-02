Feu vert de la CREG pour puiser dans les surprofits d'Electrabel : le dernier obstacle est levé

La CREG confirme les surprofits réalisés par Electrabel et envisage la possibilité d’appliquer une taxe spéciale dessus. Le président du PTB, Raoul Hedebouw, qui avait déjà déposé une proposition en ce sens en septembre de l'année dernière, appelle le gouvernement à agir au plus vite : « La ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) ne peut plus se cacher derrière des excuses et des faux prétextes. »

« Le régulateur de l'énergie a donné son feu vert pour puiser dans les suprofits d'Electrabel, relaie Raoul Hedebouw. La seule chose qui manque encore pour le faire, c'est la volonté politique. L'urgence est bien là : il est temps de redistribuer cet argent aux ménages en réduisant la TVA sur l'électricité et le gaz, et ce tout au long de l'année, et pas seulement au printemps. »

Electrabel annonçait elle-même en début de semaine que la crise énergétique lui avait plutôt bien réussi. Le rapport annuel d'Electrabel confirme les calculs du service d'études du PTB. Rien qu'en 2021, les centrales nucléaires belges de cette multinationale de l'énergie lui ont rapporté plus d'un milliard d'euros de surprofits. « Hier, à l'heure des questions à la Chambre, la ministre Van der Straeten a encore tenté de noyer le poisson en se retranchant derrière la confidentialité des résultats financiers d'Electrabel, poursuit le président du parti de gauche. Pourtant, les chiffres sont en ligne depuis trois jours… C’est interpellant, non ? »

La CREG écrit noir sur blanc dans son rapport : « Si les autorités fédérales considèrent que ces profits inattendus sont indus, elles peuvent décider d'une contribution supplémentaire exceptionnelle, comme c'est par exemple le cas en France. »

« Les partis de la majorité ont décrété à l’unanimité qu’ils ne laisseraient personne s'enrichir sur le dos de la crise énergétique, rappelle Raoul Hedebouw. Maintenant, il faut transformer les belles paroles en actes. Les surprofits sont confirmés, et l'exemple d'un pays comme la France montre qu'il est parfaitement possible d'aller puiser dedans. Il n'y a plus une seconde à perdre. »

De plus en plus de voix s’élèvent pour appeller à s'attaquer aux surprofits d'Electrabel et inviter la ministre Tinne Van der Straeten à sortir de sa posture d'impuissance. Augmenter la taxe nucléaire, comme le suggère la CREG, permettrait déjà d'écrémer largement ces surprofits. Une taxe générale sur les surprofits que réalise actuellement le secteur de l'énergie constitue une autre option, qui s'appliquerait dès lors aussi aux centrales à gaz.

Raoul Hedebouw conclut : « Nous avons longtemps été les seuls à proposer d'envoyer la facture à Electrabel. Nous nous sommes mobilisés et avons recueilli des centaines de milliers de signatures pour notre pétition dans cette perspective. Nous avons mis des dossiers solides sur la table et mené une action remarquée en projetant nos revendications sur les tours de refroidissement d'Electrabel de Doel et sur la façade de la rue de la Loi. Cinq mois plus tard, les choses bougent enfin. Il est maintenant grand temps de passer aux actes. C’est un besoin urgent pour la population. »