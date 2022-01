Baisse de la TVA sur l’énergie : le PTB fait monter la pression sur le gouvernement avec une action « laser » au 16 rue de la Loi

Le PTB a projeté ce matin sa revendication de réduction de la TVA sur l'énergie sur la façade du siège du gouvernement belge, au 16 rue de la Loi. Avec cette action « laser » sur les cabinets du Premier ministre et du ministre des Finances, le parti de gauche fait monter la pression sur le gouvernement pour obtenir une baisse de la facture d’énergie des familles.

« De plus en plus de partis soutiennent la proposition, explique Raoul Hedebouw, président du PTB. C'est une bonne chose. C'est le moment d’avoir une majorité parlementaire qui soutient la réduction de la TVA. Nous ne pouvons plus attendre, c'est aujourd'hui que les gens sont dans le froid et face aux factures impayables. L’urgence est là et une réduction de la TVA à 6 % permettra de réduire les factures de plus de 500 euros. Cela devrait redonner un peu d’oxygène aux familles. »

La baisse de la TVA à 6 %, proposition sur laquelle le PTB mène campagne depuis 2007, fait débat depuis une semaine. « Suite aux 300 000 signatures que nous avons récoltées et à l’explosion des factures d’énergie, la proposition est maintenant à l'agenda politique, poursuit Raoul Hedebouw. Enfin. Il n'est plus tenable que dans notre pays, un taux de TVA de 21 % soit appliqué à des besoins de base comme le gaz et l'électricité. Il faut baisser la TVA maintenant. »

Pour les partis qui trouvent qu'une réduction de la TVA est trop coûteuse, le PTB a une bonne nouvelle. « Il y a un acteur dans notre pays qui peut parfaitement payer la facture : Engie-Electrabel. Alors que des centaines de milliers de familles peinent à finir le mois, le géant de l'énergie s'enrichit. Notre service d'études a calculé qu'Engie-Electrabel réalise 2,6 milliards d'euros de surprofits grâce aux prix élevés de l'énergie. Il y a donc de l’argent pour financer la réduction de la TVA pour les familles », conclut Raoul Hedebouw.

Hier, le PTB a également lancé une action mail vers les ministres et les présidents de parti afin d’augmenter la pression sur le gouvernement. Plus de 4 000 mails ont déjà été envoyés par des gens demandant une réduction de la TVA pour faire baisser les factures d'énergie.