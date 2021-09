Baisser la TVA et faire payer les multinationales : le PTB s'inspire de l'Espagne pour réduire la facture énergétique

Le PTB appelle les gouvernements de notre pays à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour réduire les factures d'énergie des citoyens. Le parti de gauche propose un plan choc inspiré de l'exemple espagnol. « Notre projet de loi vise à réduire la TVA sur l'énergie à 6 %, déclare Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB. C'est un point que nous voulons rapidement mettre à l'ordre du jour. Pour financer la réduction de la facture, nous proposons de prélever une taxe sur les surprofits des multinationales de l'énergie. »

En Espagne, le gouvernement veut réduire de moitié la facture énergétique d’ici à la fin de l'année. Elle le fera d'abord, en coupant dans les surprofits des grosses entreprises de l'énergie. Les centrales nucléaires belges réalisent aujourd'hui de tels bénéfices. Leurs coûts de production n'ont pas augmenté, mais ils bénéficient du prix élevé de l'électricité, basé sur le coût (élevé) de production des centrales au gaz. Le service d’études du PTB a estimé que les surprofits du secteur nucléaire en Belgique s’élèveraient à minimum 127,4 millions d'euros par mois, soit environ 1,53 milliard d'euros par an.

« Avec de tels montants, on pourrait réduire considérablement les factures des gens », explique Raoul Hedebouw.

Le PTB exige donc d'Engie-Electrabel et de Luminus une transparence totale sur les bénéfices qu'ils réalisent actuellement avec les centrales nucléaires belges.

Le PTB demande que le gouvernement baisse la TVA sur l’énergie de 21 à 6 %. Le parti de gauche a déposé une proposition de loi dans ce sens, qu'il souhaite maintenant soumettre au vote du parlement le plus rapidement possible. « L'énergie n'est pas un produit de luxe, comme le caviar ou le champagne, mais un droit fondamental », souligne Raoul Hedebouw.

Cet été, le gouvernement espagnol avait déjà décidé de réduire la TVA sur l'énergie. Aujourd'hui, il prend de nouvelles mesures.Par exemple, il va réduire de manière substancielle les taxes sur l'électricité, mais aussi réglementer le prix du gaz et garantir aux consommateurs un approvisionnement en énergie minimum.

Le gouvernement espgnol met également 900 millions d'euros d'argent public sur la table et envisage la possibilité de créer une entreprise d'énergie publique. Une revendication également portée par le PTB dans son programme.

« Ce qui peut être fait en Espagne peut aussi être fait ici. Nous demandons que les différents gouvernements (fédéral et régionaux) prennent des mesures urgentes pour que la facture énergétique reste abordable, déclare le porte-parole du parti de gauche. En plus de la réduction de la TVA à 6 % et de la taxe sur les surprofits du secteur de l'énergie, nous demandons la suppression de tous les impôts et taxes sur la facture d'électricité », déclare Raoul Hedebouw.

Le porte-parole du parti de gauche conclut : « L'énergie devient inabordable. Le gouvernement promet depuis longtemps de faire quelque chose à ce sujet. Pourtant, Les prix ne cessent d'augmenter. Dans notre pays, un ménage moyen paie désormais plus de 1 000 euros par an pour l'électricité et 1 600 euros pour le gaz. Nous voulons que l'on s'attaque aux surprofits de ces entreprises afin de réduire la facture énergétique. »