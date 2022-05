Un demi-milliard d'euros de bénéfices pour Engie-Electrabel au 1er trimestre 2022 : combien de temps le gouvernement va-t-il rester sans agir ?

« Combien de temps le gouvernement va-t-il encore laisser Engie-Electrabel accumuler des surprofits sans intervenir ? Il est grand temps d'écrémer ces surprofits et d'utiliser ces recettes pour bloquer les prix de l'énergie », a réagi Raoul Hedebouw, président du PTB et député, en apprenant qu'Engie-Electrabel avait engrangé au cours des trois premiers mois de cette année plus d'un demi-milliard d'euros de surprofits grâce aux centrales nucléaires belges.