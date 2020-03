Un boulot de héros ? Ça mérite bien une prime !

Le PTB lance une pétition pour que le personnel soignant reçoive une prime mensuelle de 400 euros brut.

Sofie Merckx, médecin et députée fédérale du PTB : « Comme médecin, je vois mes collègues soignants et soignantes qui sont au front. Malgré les risques, ils et elles donnent chaque jour le meilleur d’eux-mêmes. Ils doublent leurs shifts, travaillent 12 heures sans pause, parfois peu ou pas protégés. Chaque jour, je vois aussi ce que ça leur coûte. Mais ils et elles sont là, malgré tout. Cela mérite une récompense. »