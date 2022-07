Le PTB plonge dans le canal pour avoir plus de piscines en plein air à Bruxelles

Des élus bruxellois du PTB plongent ce jeudi dans le canal pour demander plus de piscines en plein air à Bruxelles. Le parti de gauche demande que le gouvernement bruxellois lance un plan d’urgence pour avoir des endroits et piscines pour nager en plein air dans la capitale.

Bruno Bauwens, député PTB au Parlement bruxellois, déclare : « Il fait plus de 30 degrés, ce sont les vacances, et les jeunes et les familles de Bruxelles n’ont aucun endroit pour aller nager en plein air. La Région n’a encore construit aucune zone à cet effet. Le ministre Pascal Smet nous promet des piscines en plein air depuis 20 ans. Et le ministre bruxellois Alain Maron a récemment déclaré que « nous aurons des zones de baignade dans 10 ans », c’est beaucoup trop lent. »

La seule piscine en plein air qui existe est FLOW et a été construite par le collectif citoyen Pool is Cool. « La piscine FLOW a été construite en seulement 3 mois. Ce collectif citoyen a réalisé ce que notre gouvernement n’est pas capable de faire : construire et exploiter une piscine à Bruxelles, poursuit le député du parti de gauche. En fait, c’est même pire. Car la seule chose que les gouvernements ont réellement faite, c’est laisser démolir Océade, la seule piscine en plein air où des milliers de jeunes et de familles allaient nager. »

Le PTB demande à la région et aux communes d’agir en urgence pour offrir des solutions aux familles. « Nous avons 5 propositions très concrètes », annonce Bruno Bauwens. « Selon nos études, Bruxelles peut installer 2 piscines flottantes sur le canal. C’est possible dans le Bassin Vergote mais aussi au canal à Anderlecht à Biestebroeck. C’est ce que font Berlin et Vienne depuis des années. Et au canal à Anderlecht (Ceria), on peut installer un bassin-piscine comme le fait la ville de Paris depuis 2017. En fait, il y a vraiment des possibilités pour agir vite. C’est une question de volonté politique. »

Et de conclure : “En plus des piscines flottantes, il est possible d’avoir 2 vraies piscines en plein air permanentes d’ici deux ans. Nous proposons 2 endroits pour cela : une première piscine à la hauteur du théâtre américain, près de l’Atomium, et une autre piscine au Port de Bruxelles. La dernière proposition pourra en plus utiliser l’énergie créée par l’incinérateur en face, qui livre déjà de l’énergie aux serres bruxelloises. Selon nous, la ville pourra ouvrir ces 2 piscines pour l’été 2024, à condition qu’ils commencent maintenant les procédures.”

Tout le plan du PTB pour avoir plus de piscines en plein air se trouve ici