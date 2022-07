Bruxelles a besoin de neuf piscines en plein air

Juillet 2022 : c'est l'été et il fait chaud. Ibrahim et Luna ont 18 ans et vivent à Bruxelles. Farah et Bram habitent Bruxelles et ont trois jeunes filles. Avec d'autres jeunes et des familles, ils passent leurs vacances dans la capitale. Ils sont en quête de fraîcheur et d’un endroit où se baigner en plein air. C'est précisément le problème : il n'y a pas de piscines extérieures publiques à Bruxelles. Pas une.

20 ans de promesses non tenues

Depuis 2004, le ministre Pascal Smet (Vooruit) et d'autres politiques bruxellois promettent que des piscines en plein air seront bientôt construites. 2004, c'est l'année où Facebook a été lancé par Mark Zuckerberg et où le FC Porto de José Mourinho a gagné la Ligue des champions. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, la promesse d'une piscine en plein air à Bruxelles est à nouveau reportée. Interrogé par PTB sur le temps qu'il faudrait pour que le gouvernement bruxellois prenne ses responsabilités et construise des piscines en plein air, le ministre bruxellois Alain Maron a répondu que « Nous pouvons dire avec optimisme que nous pourrions disposer de piscines en plein air d’ici... 10 ans » .

Des citoyens construisent la première piscine en plein air

À Bruxelles, il n’y a qu’une seule piscine en plein air : FLOW à Anderlecht. Une initiative citoyenne y a construit une petite piscine en juin 2021. Soit dit en passant, ces citoyens ont terminé le travail en trois mois seulement et une partie du budget a été rassemblée grâce à une campagne de growfunding au sein de la population, en raison du manque de subventions. En trois mois, un groupe de citoyens a fait ce que le gouvernement n'a pas réussi à faire : construire une piscine en plein air et l’entretenir. La piscine FLOW est donc avant tout un signal d'alarme qui souligne le manque d'ambition des ministres de la Région bruxelloise.

La démolition scandaleuse d'Océade, la seule piscine en plein air de Bruxelles

2018, c’est à dire juste après les élections municipales. Le nouveau conseil communal de Bruxelles-Ville passe la deuxième pour le projet NEO. La majorité PS-Vooruit-Groen a de grands projets et veut commencer à construire le plus grand centre commercial d'Europe dès que possible. Océade, la seule piscine en plein air de Bruxelles, doit faire place à ce projet mégalomane. C'est ainsi qu'en novembre 2018, le premier gros chantier du nouveau bourgmestre Close commence et Océade est rasé. « Abandonner Océade a été une énorme erreur » , m’a confié Litsa dans un message. Comme beaucoup de jeunes et de familles à Bruxelles, elle allait souvent nager à Océade, surtout en été. En l'absence d'alternatives, des dizaines de milliers de jeunes comme Ibrahim, Luna, Mélanie et Adil se rendront à la côte pour se rafraîchir. De quoi s’attendre à une côte bondée et des plages sous pression. En août 2020, au milieu de la deuxième vague de l'épidémie de covid, la Belgique a été frappée par une vague de chaleur. Pendant plusieurs jours, il régnait dans les villes une chaleur infernale. À l'intérieur des appartements, les gens, entassés les uns sur les autres, n'avaient eu d’autre solution que de se rendre à la mer du Nord. Des milliers de personnes s’étaient alors dirigées vers la Côte. Plusieurs incidents ont eu lieu sur la plage de Blankenberge et d'autres lieux de baignade. Ces problèmes sont principalement dus aux manque d’endroits où se baigner. Le fait qu’il y ait peu de piscines, les vacances et la canicule : ces éléments combinés engendrent une suraffluence. Il est plus qu'urgent que le gouvernement prenne des décisions pour donner aux jeunes un peu de fraîcheur en augmentant le nombre de sites de baignade. En proposant davantage de sites de baignade en plein air, les quelques endroits qui existent actuellement ne seront pas aussi surchargés.

5 propositions pour se baigner en plein air à Bruxelles

Il y a différentes idées et propositions pour permettre aux jeunes Bruxellois de se baigner en plein air. Le PTB a un plan avec 5 propositions. Nous voulons suivre les bonnes idées d'autres villes, qui ont mis en place des piscines et des possibilités de détente pour les jeunes et les familles. Le premier obstacle qui doit disparaître est l'inaction et les promesses en l’air des ministres actuels.

1. Créer un bassin dans le canal d'Anderlecht

« L'eau du canal de Bruxelles près du CERIA à Anderlecht est propre à la baignade » , d’après les experts. Il est donc possible de se baigner dans le canal. C'est ce qui se passe dans le canal de La Villette à Paris, où les gens se baignent dans un bassin depuis 2017. L'organisation y teste l'eau tous les jours et ferme la piscine si nécessaire. Depuis l'ouverture de cette piscine, l’affluence est réelle et 2000 personnes peuvent s’y baigner chaque jour. De plus, elle leur a été fournie par une société belge. Le PTB souhaite que Bruxelles suive l'exemple de la capitale française et installe immédiatement un bassin dans le canal près du CERIA, à Anderlecht.

2. Commander 2 piscines flottantes dès aujourd'hui

Il y a 26 piscines en plein air à Berlin, dont certains pontons flottants qui font office de piscines. Imaginez-vous un grand cargo rempli d'eau. Vienne aussi possède un tel bateau-piscine, qui est là depuis plus de 10 ans. La première piscine flottante de Vienne remonte d'ailleurs au début des années 1900. Ces bateaux sont (également selon les responsables du port de Bruxelles) parfaitement envisageables aux deux endroits suivants sur le canal de Bruxelles : un au bassin Vergote au niveau du pont de Laeken et un autre au quai Biesterboek à Anderlecht (près de FLOW).

3 : Reproduire l'initiative FLOW dans différentes communes

La piscine FLOW a été construite en 3 mois par des citoyens. Ce savoir-faire et cette expérience sont désormais disponibles et parfaitement reproductibles dans différentes communes de Bruxelles. « Ce projet ne doit pas obligatoirement se faire le long du canal. Vous pouvez le mettre en place n'importe où », confirme Pool is Cool. Chaque commune bruxelloise peut donc copier le FLOW.

4. Débuter dès aujourd'hui la construction de 2 nouvelles piscines en plein air à Bruxelles

Une étude menée il y a deux ans a montré qu'il existe au moins six endroits à Bruxelles où une piscine en plein air pourrait être construite. Si la ville s'était mobilisée à l'époque, nos kets bruxellois pourraient profiter d’une vraie piscine aujourd'hui. L'étude prend en compte les avantages et les inconvénients, le transport vers et depuis le site et les éventuels désagréments sur le quartier et l'environnement. Le PTB est favorable au lancement immédiat des procédures et à la construction de deux piscines : une première à la hauteur du Théâtre américain et l’autre au Port de Bruxelles. De plus, le site du Port de Bruxelles se trouve en face de l'incinérateur et peut recycler son énergie pour la piscine. Si le Conseil communal de Bruxelles s'y met aujourd'hui, les kets bruxellois pourront s'y baigner à l'été 2024.

5. Cool in the Pool : assurer de la prévention sur les sites de baignade dans toute la Belgique

La première chose à faire est de construire beaucoup plus de piscines pour éviter que celles qui existent déjà soit surchargées. Une autre tâche importante consiste à faire en sorte que toutes les familles puissent se baigner en toute tranquillité, sans les désagréments et le chaos qui existent parfois. Cette nuisance existe bel et bien et est le fait d'un petit groupe d’individus. « Nous utilisons la technique du COOL IN THE POOL », explique le directeur de FLOW. Les piscines doivent être dirigées et gérées par des personnes qui reflètent la société, ce qui est important pour établir un lien avec tous ceux qui viennent se baigner. Et bien sûr, tout le monde devrait avoir accès aux sites de baignade : des enfants avec leurs parents aux clubs de jeunes en passant par les mères portant un foulard. Dans le reste de la Belgique aussi, nous devons nous défaire de l'image selon laquelle nager en plein air est synonyme de « jeunes, de problèmes et de chaos » , déclare Pool is Cool. À Gand, par exemple, un policier a demandé « que nous ayons plus de personnel encadrant qui parle français, qui connaisse mieux les jeunes et puisse établir un lien avec eux » . De cette façon, on peut en faire davantage en matière de prévention. La Région bruxelloise peut former des jeunes pour contribuer à créer une ambiance positive dans les piscines en plein air de tout le pays. De cette façon, les jeunes ne seront pas le problème, mais une partie de la solution. Investissons dans des piscines et dans la jeunesse, pour que chacun ait accès à un plongeon rafraîchissant.