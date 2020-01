Le PTB organise La Grande Colère, une marche pour une autre politique

Lors de la réception du Nouvel An ce soir à Anvers, le président du PTB Peter Mertens annoncera la nouvelle campagne du parti. Le 1er mars, le parti de gauche organisera « La Grande Colère, marche pour une autre politique ».

« Il y a une grande colère dans notre société, explique Peter Mertens. Une colère à l’égard des politiciens qui se regardent le nombril plutôt que s’occuper des besoins sociaux. Une colère face aux politiciens qui veulent rendre le pays ingouvernable, voire le diviser, au lieu de travailler ensemble. Cette colère est justifiée. Et elle est essentiellement sociale. Nous voulons que le signal social des élections soit pris au sérieux, que l’on tienne compte de "ceux qui ont peu" au lieu de poursuivre une politique pour "ceux qui ont énormément". »





« Ce qui se passe maintenant est une mascarade, poursuit-il. Neuf mois après les élections, nous n’avons toujours pas fait un pas en avant. Notre pays est pris en tenaille entre des politiciens qui jouent à des jeux de pouvoir, d’une part, et des séparatistes qui veulent diviser le pays, d’autre part. On doit sortir de cette impasse. La solution n’est pas la guerre des égos, ni la division du pays. La solution est de prendre enfin au sérieux le signal social des élections. Il s’agit d’avoir des pensions décentes, des soins accessibles et des impôts justes. Il s’agit aussi de renforcer la coopération dans ce pays et de restreindre les privilèges des politiciens. C’est cela qui devrait être au cœur d’une autre politique. »

Le parti de gauche est fier d’être un moteur de changement social. « Nous avons déjà recueilli plus de 140 000 signatures pour la loi d’initiative citoyenne pour la pension minimum à 1500 euros. Nets, bien sûr. Cette proposition est désormais sur la table de tous les partis. Nous avons fait en sorte que 400 millions d’euros supplémentaires soient alloués au soins de santé chaque année. Nous avons mis les thèmes sociaux sur la carte, en tant que locomotive de la gauche. »

Avec La Grande Colère, le PTB veut aussi s’opposer à la division du pays. « La Belgique à papa telle que nous la connaissons aujourd’hui ne fonctionne plus, déclare le président du parti marxiste. Les partis traditionnels ont organisé un fédéralisme qui n’engendre que des disputes et du gaspillage. C’est cher, inefficace et antisocial. Nous avons six gouvernements, neuf ministres de la culture, onze ministres de la sécurité sociale, dix-huit conférences interministérielles. Nous avons quatre ministres du climat qui se bagarrent entre eux, et quatre ministres de la mobilité qui sont tous coincés dans les embouteillages. Arrêtons ça. La solution n’est pas de diviser le pays, mais de davantage travailler ensemble. C’est beaucoup moins cher, plus efficace et plus social. »

Le PTB organise sa « marche pour une autre politique » le 1er mars à Bruxelles. Rendez-vous pour La Grande Colère à 13h30 à la Gare Centrale de Bruxelles.