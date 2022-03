Proposition de loi PTB : taxer les surprofits des géants de l’énergie pour financer une baisse de la TVA et le blocage des prix

Le PTB dépose une proposition de loi pour financer la baisse de la TVA permanente sur l’électricité et le gaz avec les surprofits que les multinationales de l’énergie réalisent actuellement grâce aux prix élevés de l’énergie. Le parti de gauche propose également de bloquer les prix de l'énergie à un niveau beaucoup plus bas qu’aujourd’hui, comme la France l’a déjà fait en partie pour l’électricité.

« Plus personne, ou presque, n’échappe à l’explosion des factures d’énergie, qui menacent de pousser des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, explique Raoul Hedebouw, président du PTB. Une baisse généralisée de la TVA est donc urgente et c’est d’ailleurs pourquoi nous menons depuis des mois campagne pour l’obtenir. Il est cependant hors de question pour nous que les ménages financent eux-mêmes cette mesure à travers une augmentation des accises. Notre proposition est donc claire : faites payer les géants de l’énergie, qui enregistrent des surprofits records. »

Dans la proposition de loi du PTB, qui sera prise en considération ce jeudi 10 mars à la Chambre, la Cregserait chargée chaque année de calculer les surprofits du secteur de l’énergie afin de pouvoir les taxer. « La Creg, le régulateur fédéral de l’énergie, a donné le mois passé son feu vert pour une taxe exceptionnelle sur les surprofits, ajoute Raoul Hedebouw. La semaine dernière, c’est l’Agence internationale de l’Énergie (AEI) qui s’est rangée derrière cette proposition. L’AEI estime les surprofits dans l’Union européenne à 200 milliards d’euros et appelle les États membres à utiliser ceux-ci pour baisser les factures d’énergie des ménages. »

La proposition de loi du PTB offre par ailleurs au gouvernement une voie parfaite pour tenir ses promesses. « Le gouvernement défend depuis des mois que personne ne devrait s’enrichir grâce à cette crise. Il est temps de convertir ces belles paroles en actes. Qui ose encore justifier que des actionnaires privés s’enrichissent sans rien faire pendant que de plus en plus de familles peinent à joindre les deux bouts ? » poursuit le président du PTB. Le service d’études du PTB a calculé qu’Electrabel va réaliser 2,6 milliards d’euros de surprofits sur la période 2021-2024. La multinationale de l’énergie a elle-même annoncé avoir fait un milliard d’euros de bénéfice en plus avec ses centrales nucléaires.

Pour le PTB, une baisse permanente de la TVA sur l’électricité et le gaz est une première étape essentielle. « Cela doit donner aux ménages une bulle d’oxygène financière bien nécessaire. Mais il faut aller plus loin pour contrer l’explosion des prix. Un blocage des prix de l’énergie au niveau européen semble de plus en plus pressant. Là aussi, il faudra voir comment faire contribuer les multinationales de l’énergie », conclut Raoul Hedebouw.