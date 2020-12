Le PTB lance une pétition contre l’utilisation de drones et de caméras thermiques par les autorités dans la lutte contre le coronavirus. « Ça ne va pas d’utiliser des drones pour surveiller les terrasses et les jardins des gens, s’insurge Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB. Ça ne se fait pas. Nous ne pourrons vaincre le virus que si nous respectons aussi les droits fondamentaux. »

Le PTB exige que le gouvernement interdise l’utilisation de drones et de caméras thermiques.

« Utilisons plutôt tous nos moyens et notre énergie pour soutenir la population dans ces moments difficiles, ajoute le député de gauche. Nous devons combattre le virus et, pour ce faire, il est important de contrôler le respect des règles. Mais il y a des limites. On ne fait pas ça avec des drones, des caméras thermiques ou en encourageant la délation. C’est un dangereux précédent. Et ça suscite encore plus de méfiance, dans une période où nous avons justement besoin de confiance. »

« Investissons dans la localisation des foyers de contamination, le contrôle du respect des règles sanitaires sur les lieux de travail et le renforcement des soins de santé, conclut Raoul Hedebouw. Traquons le virus, pas les gens. »

La pétition est en ligne sur https://www.ptb.be/stopdrones.