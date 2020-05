14 euros de l'heure dans ses call-centers : le gouvernement wallon doit montrer l'exemple

En réponse à la ministre de la Santé Christie Morreale (PS) qui a déclaré que le salaire de 11,33 euros de l’heure était « légal », Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon, réagit : « La question n'est pas de savoir si c’est légal ou pas, mais si le gouvernement va montrer l’exemple pour assurer des conditions de rémunérations décentes. On ne peut pas répéter dès qu’un micro se tend qu’on défend le salaire minimum à 14 euros de l'heure et puis accepter qu’on paye les travailleurs de ses call-centers 11,33 euros. Le gouvernement wallon doit exiger de rehausser ce salaire. »

« On ne peut pas vivre correctement avec le salaire qui est maintenant prévu pour les enquêteurs », explique Germain Mugemangango. « La FGTB expliquait dans sa campagne “Minimum 14 euros” que pour pouvoir faire face aux dépenses courantes d’un ménage et vivre dignement le salaire horaire minimum doit être de 14 euros brut de l’heure au minimum. Soit 2 300 euros par mois. »

« C’est d’ailleurs une des revendications du Parti socialiste lui-même », s’étonne le député wallon. « Le président du PS Paul Magnette a encore dit dans les médias hier qu’il voulait un salaire minimum de 14 euros brut de l’heure et même une prime spéciale pour les personnes impliquées dans le combat contre le coronavirus. En mai 2018, le PS a même introduit un proposition de loi pour rehausser le salaire minimum de 9,65 euros brut à 14 euros brut de l’heure. Une proposition de loi cosignée entre autre par l’actuel Ministre-Président du gouvernement wallon, le socialiste Elio Di Rupo. Quand il s'agit de faire des déclarations ou d'introduire des textes au Parlement, la direction du PS est pour les 14 euros de l’heure mais quand il s’agit de l'appliquer là où le PS est au pouvoir, il n’y a plus personne. C’est exactement le contraire de l'idée de prendre ses responsabilités. »

C’est d’autant plus important que le nombre de travailleurs pauvres ne fait qu’augmenter dans notre pays. « Une enquête de Solidaris publiée en décembre 2019 le démontre clairement, explique Germain Mugemangango. Dans notre pays, une personne sur deux qui a un emploi est pauvre. Et nous savons tous que ce sera pire à cause de la crise sanitaire. On ne peut pas continuer comme ça et on dirait que le gouvernement wallon et sa ministre de la Santé en particulier ne s’en rendent pas compte... »

Selon le PTB, le gouvernement wallon PS-MR-Ecolo dirigé par le parti socialiste doit montrer l’exemple « au lieu d’agir comme n’importe quel PDG de multinationale et chercher la réglementation qui lui permet de payer ses travailleurs au lance-pierre », estime le député wallon. « On ne peut pas accepter que des moyens publics servent finalement à rendre le marché du travail encore plus précaire qu’il ne l’est déjà en Région wallonne. Au lieu de simplement s’en tenir à la réglementation, la ministre socialiste de la santé Christie Morreale et le gouvernement wallon doivent montrer l’exemple et considérer que l’on ne peut pas rémunérer un enquêteur qui se bat contre la pandémie à moins de 14 euros brut de l’heure. Les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple pour justement faire évoluer cette réglementation et pas se limiter à la subir. »

