Victoire : les étudiants lésés par le coronavirus pourront poursuivre leurs études l’année prochaine même en cas d’échec

Sous la pression du mouvement étudiant et du souffle chaud du PTB, la Ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) a annoncé que les étudiants en échec cette année pourront se réinscrire l’année prochaine. C’est une mesure nécessaire : un étudiant sur quatre n’avait pas d’espace adéquat pour étudier durant le confinement. « C’est une victoire de la mobilisation des étudiants », se réjouit Anouk Vandevoorde, députée PTB.

Le PTB défend, depuis le début de la session, la garantie de la finançabilité des étudiants pour que la crise corona ne les pénalise pas. « Le 9 juin, j'avais déjà déposé une motion pour demander à la Ministre Glatigny et à la majorité PS-MR-Ecolo d'appliquer cette mesure. Mais notre motion a été rejetée. La majorité avait justifié ce refus en prétextant que la Ministre avait déjà fait suffisamment pour aider les étudiants... », critique la députée.

« C’est avant tout la mobilisation des étudiants qui a permis cette victoire », rappelle Anouk Vandevoorde. « La campagne de la Fédération des Étudiant.e.s Francophones et les nombreux acteurs du monde académique ont mis la pression sur le gouvernement. Comac, le mouvement étudiant du PTB, a récolté 10 000 signatures et réalisé de nombreuses vidéos pour dénoncer l'aggravation des inégalités et proposer des mesures. Cela a porté ses fruits. »

La députée Anouk Vandevoorde se réjouit que la majorité ait changé d’avis et conclut : « Grâce aux mobilisations, la ministre Valérie Glatigny et la majorité sont obligés de reconnaître que le confinement a aggravé les inégalités et que des mesures plus ambitieuses doivent être prises. C’est une pour les milliers d’étudiants qui se sont retrouvés en difficulté à cause de la crise. Nous resterons évidemment attentifs au suivi des résultats de cette session d’examen exceptionnelle. »

