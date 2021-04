Victoire : le PTB organisera son rassemblement du 1er Mai à Huy

Le PTB pourra faire son rassemblement du 1er Mai à Huy. Une victoire face aux tentatives d’interdiction du bourgmestre faisant fonction, Eric Dosogne (PS). « Une fois de plus, le 1er Mai sera l’occasion de se rappeler que la lutte paie, déclare Ruben Garcia Otero, chef de groupe PTB à Huy. On a voulu museler les travailleurs pendant cette crise, mais notre rassemblement de la place Verte à Huy pour le 1er Mai aura bel et bien lieu. »

Hier encore, le bourgmestre faisant fonction de Huy interdisait de nouveau le rassemblement du PTB pour le 1er Mai. Aujourd’hui, il a dû reconnaître son erreur. « Le PS a voulu nous interdire à Huy, rappelle le conseiller PTB. Aujourd’hui, c’est une victoire démocratique face à ceux qui veulent utiliser la crise sanitaire pour museler l’opposition et les droits démocratiques. Nous avons eu raison de ne rien lâcher. Cette victoire a été obtenue grâce à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, nous ont soutenus sur les réseaux sociaux et ont mis la pression sur le bourgmestre et les élus aux différents niveaux de pouvoir. »

C’est via un communiqué de presse hier soir que le bourgmestre faisant fonction de Huy a finalement dû répondre positivement à la demande du PTB. « La justification première du risque sanitaire a disparu de sa réponse, remarque le conseiller communal PTB. Notre rassemblement avait déjà été reconnu comme ne comportant aucun risque. Il s’agissait bien d’une interdiction politique».

«Je ne comprends toujours pas comment un bourgmestre socialiste a pu vouloir interdire un rassemblement du 1er Mai, conclut Ruben Garcia Otero. Le 1er Mai, c’est le symbole de la lutte de la classe travailleuse. Aujourd’hui, cette lutte a tout son sens. Les travailleurs sont les héros de cette crise. Ils ont pris tous les risques, il serait donc inacceptable qu’ils ne reçoivent que des miettes. »

Le rassemblement du 1er Mai du PTB Huy aura lieu ce samedi à 10h30, place Verte à Huy. Inscription obligatoire pour raisons sanitaires sur www.ptb.be/1mai_apercu