Victoire importante pour les travailleurs : un pas de plus vers la reconnaissance du Covid-19 en tant que maladie professionnelle

Pour les travailleurs concernés, la reconnaissance en tant que maladie professionnelle fait une grande différence. Cela leur donne le droit au remboursement de 100 % de leurs frais médicaux et d'hospitalisation. Actuellement, les travailleurs malades doivent assumer eux-mêmes les frais non couverts par l'assurance maladie. Et cela peut vite grimper. La reconnaissance comme maladie professionnelle signifie également que les salariés perçoivent 90 % de leur dernier salaire, ce qui constitue un fameux ballon d’oxygène. Sous l'assurance maladie ordinaire, on retombe à 65 % de son salaire au bout d’un mois seulement, et seulement 40 % dans le cas des cohabitants.