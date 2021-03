Verviers : le PTB porte plainte auprès du ministre Christophe Collignon à propos d’accusations de corruption

Le PTB vient de déposer une plainte officielle auprès du ministre socialiste des Pouvoirs locaux Christophe Collignon. L’objet de cette plainte est le suivant : demander au ministère des pouvoirs locaux de mener l’enquête sur les accusations de corruption dévoilées par la bourgmestre de Verviers Murielle Targnon (ex-PS) et portant sur son échevin de l’urbanisme, le libéral Freddy Breuer.

Le 28 juin, en conférence de presse, la bourgmestre de Verviers relatait l’accusation faite par son président de CPAS Assan Aydin à l’encontre de l’échevin MR Freddy Breuer qui, selon lui, recevrait des dessous de tables de promoteurs immobiliers.

« Depuis le début de ce qui est devenu la saga de la majorité à Verviers, une série d’accusations allant du copinage à la corruption sont sorties dans le débat public, observe le chef de groupe PTB verviétois Laszlo Schonbrodt. Mais pour nous, ceci est une première particulièrement grave car elle émane d’un membre du Collège communal. Elle est rendue publique par la bourgmestre et parle ni plus ni moins de dessous de table. On ne peut ignorer une telle accusation. »

Le 22 février, le PTB avait demandé la réunion de la commission de déontologie communale sur le sujet mais MR, cdH, Nouveau Verviers et PS, tant les exclus emmenés par Muriel Targnion que le groupe officiel dirigé par Malik Ben Achour, ont rejeté cette demande (le groupe Ecolo s’est abstenu).

« Le refus de réunir la commission de déontologie est incompréhensible, poursuit le conseiller PTB. Si une question de corruption ne suffit pas à la réunir, on ne voit pas bien ce qu’il faudrait de plus. Cela montre à quel point l’entre-soi en politique est problématique. Ce sont des conseillers qui doivent décider du contrôle des conseillers et du coup rien n’est fait. Voilà pourquoi nous nous tournons maintenant vers la tutelle. »

Lors de la dernière séance de la commission wallonne des pouvoirs locaux, le député PTB verviétois Samuel Nemes a interrogé le ministre Collignon à ce sujet. « Nous sommes contents de voir que le ministre reconnaît la gravité du sujet, note Samuel Nemes. Pour nous, dans tous les cas, cette affaire est grave car, soit les propos sont faux et on ne peut accepter que de telles accusations soient jetées de la sorte dans le débat public. Soit ils sont vrais et en aucun cas des pratiques de corruption ne peuvent rester impunies. Le ministre Collignon a indiqué que jusque-là, ses services n’avaient pas été interpellés sur ce dossier, c’est maintenant chose faite. Nous avons déposé aujourd’hui une demande officielle au ministre pour instruire ce dossier et donc mener l’enquête. »