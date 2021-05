Vaccins Covid : le PTB demande qu’à l’instar des États-Unis, la Belgique soutienne la levée des brevets

Le gouvernement américain a décidé d'appuyer la suspension des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Le PTB revendique depuis un an cette levée des brevets et se réjouit de cette décision. Demain, jeudi 6 mai, la députée PTB Sofie Merckx redemandera au gouvernement belge de soutenir cette proposition : « Cette décision est une énorme victoire pour la mobilisation populaire, aux États-Unis et dans le monde. La Belgique et l'Union européenne doivent maintenant suivre cet exemple. Notre résolution pour la levée des brevets est à l’ordre du jour de la Chambre. Nous demanderons un vote sur l’urgence. »

« La décision du gouvernement américain est importante, souligne Sofie Merckx. C'est essentiel pour pouvoir répondre à la demande de vaccins, non seulement chez nous, mais aussi dans le reste du monde. » La semaine passée, à la Chambre, les partis de la Vivaldi (PS, Ecolo, MR, Open Vld, Vooruit, Groen, CD&V) ont refusé de soutenir la proposition du PTB allant dans le même sens. Sofie Merckx demandera un nouveau débat ce jeudi afin d’obliger le gouvernement belge à se positionner en faveur de la levée des brevets.

Pour le PTB, la Belgique et l’Union européenne doivent cesser de bloquer la levée des brevets à l’Organisation mondiale du Commerce. Selon Marc Botenga, député européen du PTB, la décision américaine constitue un véritable désaveu pour la Commission européenne : « La Commission européenne reste sourde et muette face aux besoins de la santé mondiale. Nous devons tout faire pour éviter que des situations comme celles qu’on voit au Brésil ou en Inde se reproduisent. Par la levée des brevets, le vaccin sera plus rapidement accessible partout dans le monde. La santé des peuples doit passer avant le profit de Big Pharma. »