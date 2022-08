Une allocation de rentrée extraordinaire de 100 euros par élève pour faire face à l’explosion des prix

Face à l’explosion des prix qui touche durement les familles, le PTB demande un complément extraordinaire de 100 euros pour chaque enfant de l’enseignement primaire et secondaire afin d’aider les familles à s’en sortir. « Ces 100 euros supplémentaires sont à la fois une aide concrète pour le portefeuille des familles avec cette rentrée scolaire marquée par une inflation folle et un rattrapage sur toutes les coupes faites à l’allocation de rentrée ces dernières années », explique Germain Mugemangango, porte-parole francophone du PTB et député wallon.

(Retrouvez notre dossier complet ici)

« L'allocation de rentrée est clairement trop basse quand on voit les coûts de la rentrée scolaire, continue le porte-parole du parti de gauche. Et encore plus avec l'explosion des prix de l’énergie, du caddie, du carburant et même des fournitures scolaires, dont on prévoit une inflation de 10 à 20 %. L'allocation est de 33,12 euros à peine pour un enfant du primaire, et de 55,21 euros pour un enfant du secondaire. Pour un couple avec deux enfants, un du primaire et un du secondaire, la facture peut monter jusqu’à 1 300 euros pour la rentrée... Ça ne va pas ! »

« Avec notre proposition, cela ferait 200 euros en plus pour une famille de deux enfants. Au Luxembourg, tous les enfants de 6 à 11 ans ont droit à une allocation de 115 euros, et à partir de 12 ans, celle-ci s’élève à 235 euros. C’est bien au-dessus des montants que les familles reçoivent chez nous. En France, il a été décidé d’augmenter une série d'aides pour la rentrée pour des millions de familles. Ce qui est possible chez nos voisins l’est aussi en Belgique », défend Germain Mugemangango.

Créée en 2006 sous la pression des familles, cette allocation de rentrée versée chaque mois d’août par les allocations familiales est précieuse pour payer les dépenses de la rentrée. « Mais au lieu de l’augmenter en suivant le prix des fournitures scolaires, les gouvernements successifs n’ont cessé de la raboter. En 2013 et 2014, le gouvernement fédéral l’a diminuée de 30 %. Elle est passée de 58 euros en 2012 à 43 euros en 2014 pour un enfant de 6 à 11 ans et de 82 euros à 60 euros pour un adolescent de 12 à 18 ans, souligne le député de gauche. Rebelote avec la régionalisation, qui a été utilisée pour faire de l’austérité sur cette aide. A partir de 6 ans, tous les enfants wallons nés après le 1er janvier 2020 recevront presque 20 euros de moins que par le passé. Même chose à Bruxelles : la compensation prévue pour les familles perdantes dans le nouveau système régionalisé s’arrête pour ceux nés après le 1er janvier 2020. Tant pis pour ceux qui sont nés le 2 janvier… »

« Nous voulons réaugmenter l’allocation de rentrée, et le mieux serait que cela se fasse dans une logique fédérale. La régionalisation de cette compétence a été utilisée pour faire des économies et a cassé le principe “un enfant = un enfant”, qu’il soit flamand, wallon ou bruxellois. Idéalement, elle devrait être financée par un impôt plus juste et progressif sur le grand capital », conclut Germain Mugemangango.