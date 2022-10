Taille des classes : le PTB demande la suppression des dérogations

Ce jeudi 13 octobre, les enseignants manifestent pour la cinquième fois depuis février. Ce sera leur 4ème jour de grève. Leurs revendications sont diverses, mais la taille des classes revient systématiquement comme la première d’entre toutes.

« L’importance accordée à la taille des classes n’est pas étonnante car c’est un élément fondamental d’amélioration de la qualité de notre enseignement », indique Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Communauté française. « Et qui permet de s’attaquer aux inégalités scolaires », ajoute-t-elle. Une étude publiée aux Etats-Unis a en effet prouvé que des élèves qui sont placés dans de « petites » classes (environ 15 élèves) au tout début de leur scolarité obtiennent dans nombre de domaines des résultats supérieurs à ceux de leurs condisciples placés dans des classes significativement plus nombreuses (1). Y compris plus tard dans leur scolarité lorsqu’ils se retrouvent dans des classes « normales ». Et ceci qu’il s’agisse d’évoquer les notes, les taux de redoublement, les décrochages, les taux d’absentéisme, etc.

« Quand on sait qu’un tiers des élèves ont eu un examen de passage dans le réseau WBE (enseignement officiel de la Communauté française, le seul qui a publié les chiffres) et que les résultats aux épreuves externes du secondaire n’ont jamais été aussi bas (plus de 50 % d’échecs en sciences et maths en fin de 2ème secondaire !), on voit qu’il est important de prendre des mesures », ajoute Alice Bernard.

Certains contestent que la taille des classes pose problème. « S’il est vrai qu’il existe des petits groupes-classes, il y en a également beaucoup qui sont très peuplés, parfois avec bien plus de 30 et même 35 élèves », continue la députée de gauche. « Cela crée des conditions de travail très difficiles pour les enseignants. Mais aussi de très mauvaises conditions d’apprentissage pour les élèves concernés. Ce qui renforce les inégalités déjà si grandes de notre système éducatif. Car si ces mauvaises conditions peuvent être compensées dans certaines familles, ce n’est pas le cas dans toutes », précise Alice Bernard.

Il existe des normes en Communauté française pour fixer la taille des classes. Mais il existe aussi de nombreuses dérogations possibles pour les maxima. En conséquence, il est possible d’avoir des écoles constituées de groupes-classes volumineux à côté d’autres beaucoup plus restreints. « Pour cette raison, il nous semble important de supprimer les possibilités de dérogation et nous venons de déposer une proposition de décret en ce sens », explique Alice Bernard. « Ça permettra d’éviter les situations excessives qu’on observe dans pas mal d’écoles », ajoute-t-elle.

Avec ces normes, les nombres maximums d’élèves par classe seraient les suivants :

24 en 1ère et 2ème primaire

28 pour le reste du primaire

24 en 1ère et 2ème secondaire (respectivement 15 et 18 en 1ère et 2ème différenciée)

29 en 3ème et 4ème année du général et du technique de transition

28 de la 3ème à la 6ème année du technique de qualification

22 en 3ème et 4ème année du professionnel

32 en 5ème et 6ème année du général

29 en 5ème et 6ème année du technique de transition

25 en 5ème et 6ème année du professionnel

« Ce ne sera donc pas du luxe. C’est pourquoi il faudra certainement viser plus d’ambition dans un futur proche afin de s’attaquer frontalement aux inégalités et d’améliorer de manière très significative les conditions de travail. Mais il s’agit incontestablement d’un premier pas important dans la bonne direction qui permet déjà d’éviter les abus flagrants », analyse Alice Bernard.

Il y a urgence, comme le prouvent ces témoignages parmi beaucoup d’autres recueillis lors de la manifestation du 27 septembre devant le siège du gouvernement de la Communauté française :

« Les élèves sont juste trop nombreux en classe. Non seulement c’est impossible de tous bien les suivre, mais des fois on n’arrive juste pas physiquement à tous les asseoir ! »

« J’ai 32 élèves dans ma classe, c’est énorme. Pourtant, ma direction m’a proposé d’aussi donner cours en visio à la classe à côté qui n’a pas de prof. C’est du bricolage. »

« Appliquer strictement les normes permettra de faire apparaître la situation réelle. Ce ne sera peut-être pas facile dans certaines écoles, mais ça guidera le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour des meilleures conditions d'apprentissage pour toutes et tous », précise la cheffe de groupe PTB.







1. STAR, Student-Teacher Achievement Ratio, Finn, Jeremy D. and Achilles, Charles M.,Tennessee’s Class Size Study: Findings, Implications, Misconceptions, Educational Evaluation and Policy Analysis, Summer 1999.