Sous la pression du PTB, le ministre Van Peteghem met la réduction des accises sur les carburants sur la table du gouvernement

Suite à une question du député PTB Raoul Hedebouw à la Chambre, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a indiqué qu'il mettait la proposition de réduire les accises sur l'essence et le diesel sur la table du gouvernement. Cela se ferait par le biais du système dit du « cliquet inversé ».

Au début de cette semaine, le PTB avait déjà plaidé pour cette réduction des accises et se réjouit que le dossier avance. Le parti de gauche demande au gouvernement d'agir rapidement et de financer cette réduction en utilisant la hausse des recettes TVA et en faisant contribuer les multinationales pétrolières.

Raoul Hedebouw a interrogé le ministre des Finances aujourd'hui au Parlement au sujet de la hausse des prix du carburant :« La flambée des prix du carburant est intenable pour les travailleurs qui sont déjà confrontés à l’explosion des factures d’énergie. J'ai à nouveau interpellé le gouvernement aujourd'hui pour qu'il agisse enfin. Le fait est qu'aujourd'hui l’État lui-même tire profit des prix élevés du carburant. C'est inacceptable. C'est pourquoi nous plaidons depuis des semaines en faveur d'une baisse des accises, afin de faire baisser les prix à la pompe. »

Raoul Hedebouw est satisfait que, grâce à la pression de son parti, les lignes bougent. Le PTB propose de financer la baisse des accises en utilisant la hausse des recettes TVA et en faisant contribuer les multinationales pétrolière. « Alors que les travailleurs paient le prix fort à la pompe, les caisses se remplissent pour les multinationales du pétrole et le gouvernement », a déclaré Raoul Hedebouw.

En début de semaine, le service d'études du PTB a calculé que les augmentations de prix à la pompe pourraient générer jusqu'à 500 millions d'euros de recettes de TVA supplémentaires pour l’État. Les multinationales du pétrole profitent également de la hausse des prix. « Leurs bénéfices ont déjà explosé lors des deux premiers trimestres 2021, note le député de gauche : Shell, ExxonMobil, BP et Total cumulent ensemble 25,64 milliards de profit. Et elles devraient en faire plus encore dans la seconde moitié de l’année. Il serait donc normal de les faire contribuer. »

Le PTB demande au gouvernement d'agir rapidement. « Les transports en commun coûtent trop chers et l’offre est bien trop réduite, estime le député de gauche. Beaucoup de gens ne peuvent donc pas se passer de voiture pour se rendre au travail ou assurer les déplacements essentiels. Pour beaucoup de personnes, qui vont déjà recevoir des factures d’énergie bien salées cet hiver, la flambée des prix du carburant est tout simplement intenable. On va vers une situation où les gens doivent aller bosser pour payer l’essence pour pouvoir aller bosser. »