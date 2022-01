Sofie Merckx (PTB) : « D'autres pays d'Europe montrent au gouvernement qu'il est tout à fait possible de rendre les autotests gratuits. Notre pays doit suivre »

Aujourd’hui, à la Conférence interministérielle, les neuf ministres de la Santé vont se pencher sur la question du testing et des règles de quarantaine dans les écoles. « Notre proposition de fournir des autotests gratuits aux écoles est sur la table. C’est positif, et nous espérons qu’une décision sera prise aujourd’hui », réagit la cheffe du groupe PTB à la Chambre, Sofie Merckx, qui est en outre médecin généraliste.

« En raison de l’absence de stratégie préventive de testing, des écoles entières doivent fermer leurs portes actuellement, ou les enseignants doivent se démener pour parvenir à continuer à donner cours. Assouplir les règles de quarantaine signifie tester davantage, mais pour beaucoup de parents, payer eux-mêmes ces autotests est impossible. Des pays tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne prouvent qu’il est parfaitement possible de fournir des autotests gratuits. Qu’attend le ministre Vandenbroucke ? »

La députée de gauche cite en exemple divers pays qui ont décidé de rendre les autotests et les tests rapides facilement accessibles à tout le monde. « Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, la Grèce, le Danemark, le Canada et les États-Unis sont la preuve qu'il y a d'innombrables manières de faire en sorte que les autotests soient gratuits. Pourquoi ne leur emboîtons-nous pas le pas ? », demande la députée.

Au Royaume-Uni, les tests rapides font désormais partie du quotidien. Les résidents peuvent se procurer un kit gratuit contenant sept autotests dans les pharmacies, les bibliothèques, les universités et ailleurs encore. Les Pays-Bas ont quant à eux mis l'accent sur les autotests gratuits dans les établissements scolaires. Les élèves et le personnel enseignant du primaire, du secondaire et du supérieur sont invités à réaliser un autotest deux fois par semaine. Pour ce faire, ces tests sont proposés gratuitement par les établissements scolaires, mais les élèves ou le personnel peuvent aussi recevoir gratuitement jusqu'à quatre tests par semaine à domicile.

« Les ministres doivent cesser de se chamailler et donner ensemble la priorité à la santé publique. Passer par un appel d'offres public nous permettrait d'acheter de grandes quantités d'autotests à un euro pièce et de les proposer ensuite gratuitement », conclut Sofie Merckx.

