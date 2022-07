Alors que les prix du diesel et de l'essence restent à environ 2 euros le litre en Belgique, en France, ces carburants coûteront 1,50 euro dès le mois de septembre. Comment ? Grâce à une réduction des accises et à une baisse des prix par la multinationale pétrolière TotalEnergies. Le PTB exige que le gouvernement belge applique les mêmes mesures.

Sofie Merckx, cheffe de groupe à la Chambre : « Si la France est capable de faire baisser les prix à la pompe, pourquoi pas la Belgique ? Depuis le mois de mars, le gouvernement n'a pris aucune nouvelle mesure. Cela fait des mois que nous appelons à réduire les accises à leur niveau minimum européen. Le gouvernement devrait également s'employer à créer une taxe sur les surprofits. En France, il a suffi d'agiter la menace d'une telle taxe pour que TotalEnergies réduise son prix de 20 centimes du litre. »



Selon le PTB, le fait que TotalEnergies réduise ses prix prouve bien que les multinationales du pétrole profitent de la guerre. « Total a réalisé 5 milliards de profits au cours des trois premiers mois de cette année », souligne Sofie Merckx. « Même en baissant les prix, ils feront plus de profits que jamais. Il est incompréhensible que le gouvernement belge refuse encore de taxer ces surprofits. De nombreux pays européens tels que l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne ont déjà décidé de lever une taxe de ce genre. La France montre qu'on peut aussi l'utiliser comme moyen de pression pour faire baisser les prix. »



Pour le PTB, le carburant ne doit pas coûter plus de 1,40 € dans notre pays. Il a lancé une pétition en ce sens, qui a déjà recueilli plus de 100 000 signatures.