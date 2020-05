Seppe travaillait comme intérimaire chez Aveve. Après 5 mois et 3 semaines, il a été licencié. Une semaine avant de recevoir un CDI. Il a publié son témoignage sur Facebook, et son post a été partagé massivement. « On nous use au maximum, puis on nous jette. Il est temps de changer la manière dont on traite les gens. »