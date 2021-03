Séance de la commission Covid : les cinq questions du PTB à l'ancienne Première ministre Wilmès

Ce vendredi 19 mars, Sophie Wilmès (MR) était entendue par la commission fédérale Covid. L'ancienne Première ministre est la première d'une série de responsables politiques à devoir venir rendre des comptes sur la politique menée en matière de pandémie dans notre pays.

« Enfin ! Les partis gouvernementaux, les libéraux en tête, ont essayé de repousser ce moment le plus longtemps possible, mais maintenant le moment est venu, constate Sofie Merckx, députée fédérale PTB. Après 8 mois, 34 auditions d'experts, d'acteurs de terrain et de différentes instances gouvernementales, c'est maintenant au tour des décideurs politiques de venir rendre compte de la politique menée et de répondre aux nombreuses critiques. »

La députée PTB est cependant restée sur sa faim : « Pendant deux heures et demie, Sophie Wilmès a enchaîné les excuses pour justifier sa politique. Elle n’a tiré aucune leçon de ses échecs. La seule chose qu’elle changerait si c’était à refaire ? “Les powerpoints auraient pu être mieux faits.” »

Une image de Sophie Wilmès reste gravée dans la mémoire de tous. Lorsqu’en mai 2020, la Première ministre a pour la première fois visité le front, elle a reçu un accueil glacial. Quand elle est arrivée à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, les membres du personnel lui ont, un à un, tourné le dos. « Les politiques nous tournent constamment le dos quand nous leur demandons de l’aide », a souligné une infirmière affiliée au syndicat socialiste. Cette image a fait le tour du monde.

« Pour nous, ces dos tournés symbolisent aussi une défiance plus large de la population envers le gouvernement Wilmès, le sentiment qu'en pleine pandémie, le gouvernement ne défendait pas ses intérêts, déclare Sofie Merckx. Les héros des soins ont été envoyés au front sans protection. Mais en réalité, l'ensemble de la population des travailleurs ne s'est pas sentie protégée par un gouvernement qui a fait passer les intérêts économiques des grandes entreprises avant la santé de la classe travailleuse. »

Le PTB a sélectionné cinq questions auxquelles nous voulons absolument obtenir des réponses danss les semaines qui viennent, et demande que Sophie Wilmès vienne y répondre :