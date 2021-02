Ce deux poids deux mesures n'est plus tolérable. Masques toxiques, vaccins en retard, testing chaotique... « Et que fait le gouvernement ? Il demande aux gens d'appliquer des règles... qu'il ne respecte même pas lui même, s'insurge Raoul Hedebouw. Il est temps de rendre la liberté et le bonheur de se voir au peuple. »