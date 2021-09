Rendez-vous à la manifestation nationale « We Are Belgium Too »

Ils et elles vivent, élèvent leurs enfants, paient leurs impôts et travaillent en Belgique depuis des années, notamment dans des secteurs comme la construction, les soins aux personnes, le nettoyage, l'horeca. Mais ils et elles n’ont aucun droit, et risquent l’enfermement ou l’expulsion forcée. Car on ne leur permet pas d'avoir des papiers...

Ils et elles subissent la surexploitation de certains patrons, qui organisent le dumping social et veulent faire baisser les salaires et les condition de l’ensemble des travailleurs en Belgique.

Pour changer la loi, pour plus d’égalité et mettre fin à la concurrence vers le bas, nous nous mobilisons tous ensemble, aux côtés des syndicats, de la société civile et des sans-papiers, lors de manifestation nationale « We Are Belgium Too ».

Rendez-vous le dimanche 3 octobre à 14h à la Gare du Nord de Bruxelles.

Cette manifestation est organisée dans le cadre de la campagne www.WeAreBelgiumToo.be : une pétition qui a déjà récolté plus de 45 000 signatures de citoyens et citoyennes solidaires.

Regardez ici les députés PTB Nabil Boukili et Maria Vindevoghel expliquer pourquoi nous soutenons cette initiative :