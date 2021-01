RedFox : « Ne pas laisser tomber les jeunes pendant la crise du coronavirus »

RedFox, le mouvement de jeunes du PTB, mène une action ce samedi 23 janvier – « Ring the alarm » – pour attirer davantage l’attention sur le bien-être mental des jeunes. « La situation des jeunes devient intenable, c’est pourquoi nous tirons la sonnette d’alarme », explique Alice Verlinden, présidente de RedFox.

« Chaque jour, nous voyons comment les problèmes mentaux des jeunes augmentent. Tous les contacts sociaux et les espaces de détente disparaissent, mais la pression pour les cours reste tout aussi forte. La perspective que nous avions lors de la première vague semble aujourd’hui plus éloignée que jamais... » Aujourd'hui, à 11h55, des jeunes de RedFox déploieront une centaine de réveils en carton faits maison dans 6 villes du pays (Bruxelles, Liège, Anvers, Charleroi, Gand et Louvain). « Sonnez l’alarme, car il est vraiment minuit moins cinq ! » (en savoir plus ici)

Le bien-être des jeunes est soumis à une forte pression. 62 % des jeunes ont eu des problèmes de santé mentale lors du premier confinement, et les chiffres du deuxième confinement risquent d’être encore plus alarmants. Les plaintes pour problèmes psychologiques graves sont également en augmentation. La combinaison de l’isolement social, du stress scolaire et du manque de perspective est très forte. « Nous avons l’impression que notre jeunesse nous échappe. La lumière au bout du tunnel semble s’éloigner un peu plus chaque jour », explique Alice Verlinden. Les psychologues avertissent qu’une véritable « Génération Corona » menace d’émerger, avec une forte augmentation des maladies mentales.

RedFox demande avant tout que le bien-être mental des jeunes soit une priorité absolue dans les prochaines mesures des gouvernements et dans la gestion politique de la crise du coronavirus en général. « Nous voyons que la situation est alarmante pour les jeunes et nous avons l’impression d’être toujours en bas de la liste des priorités des décideurs politiques. Il faut que cela change. »

RedFox demande également un tutorat (lien entre professeur et élève) supplémentaire à l’école et un programme scolaire modifié. « C’est vraiment une année exceptionnelle. Nous ne pouvons pas faire de sélection maintenant. Nous devons nous assurer que tout le monde passe le cap avec nous en ces temps de coronavirus », déclare le jeune dirigeante de RedFox. « Nous demandons également l’accès gratuit à l’Internet à haut débit pour tous les jeunes. Ce n’est pas un luxe, mais une nécessité. Sans wifi, vous ne pouvez pas suivre l’école et vous vous retrouvez dans l’isolement social. »

Enfin, RedFox demande une aide psychologique gratuite. « De nombreux jeunes nous disent qu’ils ont besoin d’aide mais que les prix sont trop élevés. Les psychologues devraient être remboursés à 100 % afin de maintenir les seuils les plus bas possibles. Ceux qui sont laissés seuls aujourd’hui avec des problèmes mentaux ne feront que s’enfoncer davantage. »