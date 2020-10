Raoul Hedebouw sur la pension à 1500 € sauce Vivaldi : « On ment sur la marchandise. »

Raoul Hedebouw met en garde sur la proposition de pension à 1500 euros à la sauce Vivaldi dans « A votre avis ».

« J'ai l'impression qu'on ment sur la marchandise. Première arnaque : le gouvernement propose 1500 € après 45 ans de carrière. 90 % des femmes et une majorité d'hommes n'ont pas ça. Ensuite, ce serait du net, et pas du brut. Peut-être que pour le personnel politique qui gagne 11 000 € par mois,100 euros, ça ne change rien, mais pour les pensionnés, ça fait une grande différence. Et enfin, ce serait pour 2024. Vu l'inflation, ça reviendrait donc à... 1300 euros. Ce que les gens demandent, c'est 1500 € nets aujourd'hui ! »

https://youtu.be/FLHJXzLSY7Y