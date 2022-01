Réduction de la TVA sur l'énergie : Le PTB met la pression maintenant que Groen soutient également la proposition

Maintenant que Groen soutient également la proposition de réduction de la TVA sur l'énergie, le PTB augmente encore la pression sur le gouvernement. « Si nous parvenons à convaincre le PS, alors les libéraux seront les seuls à s'opposer à cette mesure nécessaire », déclare Raoul Hedebouw.

Il y a urgence, poursuit le président du PTB. Les accomptes montent en flèche et les gens ne parviennent plus à payer. Une majorité de la population est depuis longtemps favorable à une réduction de la TVA. Après le CD&V, Groen a également changé d'avis et soutient la proposition. Il existe donc maintenant une large majorité au Parlement. Profitons de cet élan pour ramener au plus vite la TVA à 6 %. »

Les prix de l'énergie continuent d'augmenter. Un ménage moyen paie plus de 4 000 euros d'électricité et de gaz sur l’année. « Je reçois encore tous les jours des témoignages de personnes qui baissent le chauffage de quelques degrés, parfois même jusqu'à 15 degrés, par peur de leur facture énergétique, explique Raoul Hedebouw. Ou des familles qui ne chauffent la maison ou l'appartement que pendant la semaine où les enfants sont à la maison. La nécessité de prendre des mesures décisives n'a jamais été aussi criante. Enfin, on commence à s’en rendre compte aussi à la rue de la Loi. »

Depuis 2007, le PTB mène campagne pour réduire la TVA sur l'énergie. Le parti de gauche a recueilli 300 000 signatures et lancé hier une action d’envoi de mails à l'attention des ministres et des présidents de parti afin d’augmenter la pression sur le gouvernement.