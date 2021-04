PTB et RedFox : « On a besoin de perspectives claires pour les jeunes, dès maintenant »

Le PTB et RedFox, le mouvement de jeunesse du PTB, réclament des mesures pour améliorer la situation des jeunes auprès du comité de concertation. « Nos jeunes sont en grande souffrance mentale depuis des mois. Il est temps d'adopter un plan ambitieux. Les jeunes font d'énormes efforts pour lutter contre le virus. Ils se sont donné vraiment beaucoup de mal pour protéger la société, mais ils ont maintenant besoin de perspectives. »

Les contacts sociaux sont essentiels pour tout le monde, mais en particulier pour les jeunes. « Au moment où ils ont justement envie de découvrir le monde,les jeunes n’ont que le plafond de leur chambre à regarder, déplore Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB. Les pédiatres et les psychologues tirent la sonnette d'alarme depuis des semaines. Les listes d'attente pour les aides psychologiques aux jeunes n'ont jamais été aussi longues. La période actuelle est pénible pour tout le monde, mais toutes les études montrent que les jeunes sont les plus touchés mentalement par la crise du coronavirus. »

En ville, dans les quartiers populaires, de nombreux jeunes vivent avec plusieurs frères et sœurs dans de petits appartements. « Pour ces jeunes, ce confinement de plusieurs mois, sans perspectives, est étouffant. Tout le monde ne dispose pas d'un grand jardin. Donnons de l'oxygène à ces jeunes. »

« Aujourd'hui, les jeunes constatent surtout que, bien qu’on parle beaucoup d'eux, ils ne sont pas pris en compte par le comité de concertation », déclare Raoul Hedebouw. Le PTB et RedFox réclament des mesures qui feront la différence pour les jeunes. « Rouvrir les écoles à temps plein, permettre aux étudiants de se rendre au moins à temps partiel aux cours, autoriser une bulle de 25 pour les activités sportives, permettre l'organisation d'activités de plein air sécurisées en coopération avec le secteur événementiel, ouvrir l'espace public et les zones de baignade... Ce sont des mesures qui peuvent vraiment aider les jeunes aujourd'hui. Donnez aux jeunes et au secteur de la jeunesse la confiance qu'ils méritent. »

« Nous ne pouvons plus abandonner les jeunes à leur sort. Ils sont l'avenir. Le comité de concertation doit les considérer comme une priorité. »