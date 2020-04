Production de respirateurs chez Audi : accélérons les procédures d’homologation

Plus de 160 ouvriers d'Audi se sont portés volontaires en quelques heures pour participer à la production de respirateurs pour faire face à la crise du coronavirus. Le projet a été initié par des professeurs et chercheurs de la VUB. Le PTB propose d’accélérer les procédures d’homologation pour que ce projet puisse voir le jour au plus vite.

Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB et député fédéral : « La mobilisation de nos chercheurs et des ouvriers d’Audi, des universités et des organisations syndicales est impressionnante. En quelques jours, ils ont mis sur pied un projet qui permettrait de produire rapidement des respirateurs. À l’image de ce que les travailleurs de l’usine Seat ont fait en Espagne. Leurs respirateurs renforcent aujourd’hui les hôpitaux espagnols. Il ne faudrait pas que cette dynamique soit ralentie à cause de questions administratives. À l'image de ce que le gouvernement espagnol a fait, nous demandons que le gouvernement prenne au plus vite un arrêté pour accélérer les procédures d’homologation le temps de la crise. »

Et d’ajouter : « Le gouvernement se doit de soutenir et de faciliter ces initiatives qui peuvent sauver des vies », estime le député de gauche. « Cette production peut démarrer la semaine prochaine, si cette semaine le gouvernement crée la possibilité par voie d'arrêté d'une procédure accélérée. ».

Le parti de gauche veut ainsi anticiper la demande future de respirateurs.

« Tous les experts nous annoncent que nous allons vivre plusieurs semaines critiques dans les hôpitaux », rappelle Raoul Hedebouw. « Déjà aujourd'hui, plusieurs hôpitaux sont proches de leur capacité maximale. Des directions d'hôpitaux disent qu'ils ont un stock de maximum un mois en pièces de rechange pour leurs respirateurs. Anticipons, commençons à produire maintenant, car il faudra encore corriger et tester ces respirateurs. »

Le député de la gauche authentique rappelle que ces respirateurs peuvent sauver des vies partout dans le monde.

« En Belgique, nous pouvons éviter la pénurie si nous commençons à produire maintenant. Mais plusieurs pays manquent cruellement de respirateurs déjà maintenant. La solidarité internationale dans cette crise sanitaire est d'une importance vitale. La Belgique pourrait aider l'Italie ou l'Espagne. La solidarité est la tendresse des peuples. »

Raoul Hedebouw reviendra sur cette demande en interpellant le gouvernement jeudi au parlement :

« J'espère vraiment que le gouvernement va prendre les devants, et décidera déjà début de semaine d'accélérer les procédures d'homologation. Jeudi, au parlement, je répéterai notre proposition. Dans ce cadre strict des mesures urgentes pour sauver des vies, il est justifié de s'appuyer sur les pouvoirs spéciaux. »