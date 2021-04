Pollution aux PCB : le PTB demande l’audition en urgence de la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo)

Dans l’émission #Investigation du 28 avril, la RTBF a montré comment la pollution des broyeurs à métaux (spécialement les polychlorobiphényles, PCB) menace la santé des habitants. « On ne peut pas accepter que des enfants ne puissent plus aller jouer dehors, car la terre est devenue dangereuse, affirme Jori Dupont, député PTB et membre de la commission wallonne de l’environnement. Le désarroi des parents face aux dangers qui pèsent sur la santé de leur famille est criant. Face à ce désarroi, aux auto-contrôles douteux, aux études non menées et à une opacité totale, la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) ne peut plus rester inactive. »

Pour le PTB, il faut mettre fin à cette écologie à deux vitesses qui contraint et fait payer toujours plus la population sans s’en prendre aux grands pollueurs. « Dans le reportage, plusieurs riverains pointent une inégalité de traitement, note le député PTB. Eux, ils trient leurs déchets pour le bien de l’environnement mais, derrière, le recyclage de ceux-ci pollue massivement. Un habitant le résume bien : “Ce sont eux qui polluent, mais c’est nous qui devons faire attention.” Nous voulons la fin de l’impunité pour les entreprises qui se permettent de polluer sans limite. »

Le PTB demande des contrôles indépendants et qu’une étude épidémiologique soit lancée pour évaluer de manière rapide et transparente l’impact de ces broyeurs sur la santé de la population. C’est pourquoi le parti de gauche demande que la commission de l’environnement se réunisse d’urgence pour entendre la ministre Céline Tellier. « La ministre doit apporter des réponses pour faire la transparence, conclut Jori Dupont. Le silence du secteur des broyeurs de métaux ne peut plus durer. Le PTB demande que les personnes habitant les environs des broyeurs soient testées comme le demandent les toxicologues. La ministre doit protéger la population et non les broyeurs. »