Peter Mertens : « Ce qui se passe en Afghanistan est l'échec de l’impérialisme »

Vingt ans d'ingérence occidentale et de politique d'occupation n'ont apporté que misère et guerre au peuple afghan. Peter Mertens, président du PTB : « Lorsque le président Bush a ordonné à ses troupes d'envahir l'Afghanistan en 2001, nous avons organisé une manifestation à Anvers. Nous disions alors que l'invasion de l'Afghanistan ne ferait qu'aggraver la situation. Nous avions malheureusement raison. »

Lorsque le président Bush a ordonné à ses troupes d'envahir l'Afghanistan en 2001, nous avons organisé une manifestation sur la Groand-Place d’Anvers. « L'invasion de l'Afghanistan ne fera qu'aggraver la situation », disions-nous alors. Les partis traditionnels ont ri, plein de mépris. Je me souviens très bien que le Vlaams Belang avait organisé une contre-manifestation de l'autre côté de la place. Filip De Winter, un de ses dirigeants, portait une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Bush a raison ». Le Vlaams Belang - comme tous les autres partis - a soutenu l'invasion de l'Afghanistan. 200 000 morts et 2 000 milliards plus tard, le bilan est plus horrible que jamais. Bush et l'OTAN n'ont pas eu raison : les Afghans sont plus pauvres qu'avant et les millions d' « aide » ont été consacrés pendant toutes ces années à la guerre et à un régime totalement corrompu. Comme en Irak, en Libye, en Syrie. C'est l'échec de la politique impérialiste.

Les Talibans ont grandi sur le sol pourri de l'occupation

Pendant ce temps, plus de la moitié des Afghans vivent dans une pauvreté extrême, et sept femmes sur dix ne savent ni lire ni écrire. Mais ceux qui ont fui le pays ont été inexorablement renvoyés par les Théo Francken et les Sammy Mahdi de ce monde. Les Talibans sont redevenus grands. Cette fois, il ne s'agit pas d'un soutien militaire et financier direct de leurs maîtres à Washington, comme dans les années 1980. Non, maintenant ils ont grandi sur le sol pourri de l'occupation.

Rien n'est stable. Un château de cartes dure plus longtemps. En un souffle, tout le régime a implosé. Avec la prise de pouvoir des Talibans, les droits les plus élémentaires des femmes et les droits de l'homme sont également mis sous pression.

Je suis de tout cœur avec les femmes afghanes, les hommes, les jeunes et les personnes âgées. Puissent-ils trouver le courage de s'engager dans une nouvelle lutte pour l'émancipation, et puissions-nous avoir le courage de les soutenir dans cette lutte pour l'émancipation au lieu de suivre les intérêts géostratégiques de guerre et d'occupation.