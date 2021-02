Pfizer va faire 25 à 30 % de profit sur le vaccin. Et le brevet qu’il a dessus empêche une production de ce vaccin partout dans le monde. Est-ce normal ? Non. Notre santé doit passer avant le profit des monopoles privés pharmaceutiques. Faisons du vaccin un bien public, comme le demande une coalition de 100 pays dans le monde et déjà des milliers de citoyens en Europe.