Notre résolution demandant au gouvernement belge d'accorder l'asile politique à Julian Assange soumise au vote ce mercredi

Ce mercredi 27 avril, le PTB soumettra au vote de la Chambre une résolution appelant le gouvernement belge à accorder l’asile politique au journaliste Julian Assange. Julian Assange est poursuivi et détenu pour une seule raison : avoir fait son travail de journaliste, pour avoir révélé des crimes de guerre commis par les États-Unis et la Grande-Bretagne en Afghanistan et en Irak.

La justice britannique a décidé d'extrader Julian Assange vers les États-Unis, où il est condamné à 175 ans de prison. Son sort est désormais entre les mains de la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, qui doit confirmer cette décision.

Le traitement de Julian Assange au cours de la dernière décennie – décrit par l'ONU comme un « traitement inhumain » avec des « violations massives de la procédure régulière » – est une violation flagrante de la liberté de la presse et des droits de l'Homme les plus fondamentaux par les États-Unis et le Royaume-Uni, avec la complicité de la Suède et de l’Équateur, et un silence total des démocratie européennes. Cela rend le discours occidental sur la démocratie et les droits de l'Homme plutôt creux en l’absence de toute réaction à cette injustice.

Samedi dernier, le Comité Assange a accueilli lʼex-dirigeant du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn et l'épouse d'Assange, Stella Moris, à un rassemblement exigeant la libération inconditionnelle de ce journaliste qui a rendu service au monde en révélant ce que les détenteurs du pouvoir veulent garder caché – l'excellence d'une presse libre. Les partis gouvernementaux, cependant, ont brillé par leur silence et leur absence.

Si Julian Assange est extradé vers les États-Unis, cela signifie la fin de la liberté de la presse partout dans le monde. Comment peut-on exiger le respects des valeurs démocratique et la liberté d’expression dans le monde, si nous-mêmes sommes les premiers à les violer ?