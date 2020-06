« Le rapport de force peut aller en faveur de la gauche, mais pour ça on doit mettre un programme offensif et nouveau en avant. » Raoul Hedebouw est revenu ce 10 juin au micro de Matin Première (RTBF) sur les enjeux du moment, et notamment le « Pacte de régression sociale » que veulent imposer les grands patrons de la FEB et les libéraux comme Georges-Louis Bouchez.