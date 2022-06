Non au plan du ministre de supprimer 2 000 emplois sur le rail

Nous marquons notre opposition totale aux plans visant à supprimer 2 000 emplois d’ici 2032 aux chemins de fer. Raoul Hedebouw, président du PTB : « Le chemin de fer devrait être une priorité pour résoudre les défis au niveau climatique et de mobilité. Le ministre Gilkinet (Ecolo) promet plus de trains, mais qui va les faire rouler, si l’on supprime autant d’emplois ? Le ministre a beau se présenter comme un "amoureux du rail", il continue la même politique d’austérité appliquée par les gouvernements précédents. C’est l’avenir du chemin de fer qu’il met aujourd’hui en danger avec ces plans. »

« Depuis le début de l’année, entre 2 700 et 4 000 trains ont été supprimés chaque mois. Un triste record pour le rail, et un casse-tête quotidien pour les usagers. Vu les projets de supprimer encore 2 000 emplois, le ministre et les PDG du rail semblent très loin de se rendre compte de l’urgence de la situation. Sur quelle planète vivent-ils ? » s’interroge Raoul Hedebouw.

« Les usagers réclament un meilleur service, des trains à l’heure, et davantage de trains. Les syndicats réclament 4 000 emplois en plus pour assurer le service actuel et à venir. Or, cela fait des années que le personnel du chemin de fer subit réduction d’emploi sur réduction d’emploi. Pas étonnant que le personnel ait massivement montré son mécontentement lors de la grève du 31 mai. Le ministre doit revoir ces plans. Sinon, il trouvera les navetteurs, les cheminots et aussi le PTB sur son chemin », conclut Raoul Hedebouw.