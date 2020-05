Marc Botenga (PTB) rejoint Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez et 300 parlementaires dans le monde qui demandent que le FMI et la Banque mondiale annulent la dette

300 parlementaires du monde entier ont envoyé ce mercredi 13 mai 2020 une lettre au FMI et à la Banque mondiale pour l’annulation de la dette. Parmi eux, le sénateur américain Bernie Sanders, la députée Alexandria Ocasio-Cortez, mais aussi Marc Botenga, député européen du PTB.

Retrouvez ci-dessous le texte de la lettre en français ainsi que les signataires, et ici la lettre en anglais publiée sur le site de Bernie Sanders.

L’initiative vient des députés américains de gauche, comme Ilhan Omar, Bernie Sanders, et Alexandria Ocasio-Cortez. Plus de 300 élus de plus de vingt pays différent appellent les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), les institutions financières internationales, à annuler la dette des pays à faible revenu en réponse à la crise mondiale du coronavirus

La crise frappe en effet durement les économies en voie de développement. Oxfam craint que 500 millions de personnes seront poussées dans la pauvreté. L’Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture estime que jusqu’à 80 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de faim. L’institut de recherche américain Brookings rappelle à juste titre que les pays à faible revenu ont plus de 10 mille milliards d’euros de dette extérieure, avec 3 600 milliards d’euros à payer en 2020, intérêts compris. C’est énorme. Le journal américain The Washington Post note que, même avant la crise globale déclenchée par la pandémie, 64 pays dépensaient davantage en remboursement de leurs dettes aux organisations financières, aux prêteurs privés et aux pays riches qu’en soins de santé pour leur propre population. Pourtant, le virus ne connaît pas de frontières. Tout le monde a intérêt à ce que chaque pays puisse développer des systèmes publics de santé de qualité.

« Il s'agit d'une crise économique et de santé publique mondiale qui ne ressemble à aucune de celles que nous avons vues de notre vivant, explique la députée américaine Ilhan Omar. En tant que communauté mondiale, nous devons saisir cette opportunité pour soulager ceux qui souffrent en annulant la dette des pays qui ne peuvent pas se la permettre. En tant que principal contributeur au FMI et force motrice derrière la création de la Banque mondiale, les États-Unis devraient prendre la tête de cet effort. Je suis touchée par le large soutien manifesté à cette politique sur les six continents, y compris pas d’anciens chefs d'État. Nous sommes tous connectés à l'échelle mondiale et nous devons agir en tant que collectif pour nous sortir de cette crise. »

Pour Bernie Sanders, « face à une terrible pandémie et à une récession mondiale, nous ne pouvons pas laisser les pays pauvres dépenser les fonds qui devraient être consacrés à protéger la santé et la sécurité de leurs populations pour rembourser des dettes insoutenables. Nous ne pouvons pas permettre que ces pays soient privés des ressources dont ils ont besoin pour acheter de la nourriture, des médicaments, des équipements de protection et du matériel médical. Les mesures que propose notre coalition internationale de parlementaires ne sont pas radicales. C’est le moins que ces institutions financières puissent faire pour empêcher une augmentation inimaginable de la pauvreté, de la faim et des maladies qui menacent des centaines de millions de personnes. »

Marc Botenga, député européen du PTB, pointe quant à lui l'énorme responsabilité du FMI et de la Banque mondiale : « Depuis leur création, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont étouffé les pays du Sud sous des crédits à haut taux d’intérêt en y joignant de nombreuses conditions. Ces institutions ont imposé des privatisations et des réformes structurelles pour ouvrir l’accès aux marchés des pays du Sud à des multinationales occidentales. Comment développer durablement un État, son industrie ou ses soins de santé, si ses propres ressources sont pillées, s’il ne peut percevoir l’impôt et s’il doit rembourser des dettes colossales ? Dans de nombreux cas, cette dette ne sera jamais remboursée. Elle ne sert que de moyen de chantage pour imposer certaines politiques et obtenir certaines faveurs. Cela doit cesser. »

Lettre adressée au FMI et à la Banque mondiale

Cher président Malpass et directrice générale Georgieva :

13 mai 2020

Des membres de parlements du monde entier écrivent pour demander la remise totale de la dette des pays de l’Association internationale de développement (AID) par toutes les grandes institutions financières internationales (IFI) pendant cette crise mondiale de COVID-19.

Nous sommes heureux de constater que le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Fonds monétaire international (FMI) ont déjà pris des mesures pour mettre en œuvre l’allègement de la dette et sa suspension pour les pays les plus pauvres du monde. La récente annonce par le FMI d’un financement temporaire d’allègement de la dette pour 25 pays membres est une évolution encourageante, mais un soutien beaucoup plus généralisé et à long terme reste nécessaire.

C’est pourquoi nous appelons tous les dirigeants du G-20, par l’intermédiaire de ces IFI, à soutenir l’annulation des obligations de la dette détenues par tous les pays de l’AID pendant cette pandémie sans précédent. La suspension temporaire et le report de la dette ne suffiront pas à aider ces pays à donner pleinement la priorité à une gestion rapide et durable de la crise actuelle. Les communautés vulnérables qui n’ont pas les ressources et les privilèges nécessaires pour mettre en oeuvre des mesures de santé publique adéquates seront finalement confrontées de manière disproportionnée au fardeau du coronavirus. Un tel préjudice signifie que les chaînes d’approvisionnement mondiales, les marchés financiers et les autres échanges interconnectés continueront d’être perturbés et déstabilisés.

Nous vous demandons également de soutenir une émission importante de droits de tirage spéciaux (DTS) afin de fournir aux pays en développement un soutien financier urgent. La crise économique déclenchée par la pandémie s’annonce bien plus dévastatrice que la crise financière mondiale de 2009, lorsque les DTS ont été déployés pour la dernière fois. Nous sommes d’accord avec l’estimation « fourchette basse » de la directrice générale Georgieva, à savoir 2,5 billions de dollars pour les besoins financiers actuels des pays en développement. Une émission de DTS de l’ordre de plusieurs billions de dollars sera nécessaire pour éviter une augmentation importante de la pauvreté, de la faim et des maladies.

Par conséquent, non seulement nous avons le devoir humanitaire d’aider les pays pétitionnaires et qui sont dans le besoin, mais nous avons également un intérêt commun et direct à soutenir une aide globale pour une reprise et une résilience efficaces. En tant que communauté internationale collaborative, nous ne pourrons commencer à surmonter cette pandémie qu’une fois qu’elle aura pris fin pour tout le monde.

Pour ces raisons, nous demandons instamment au GBM et au GMI de prendre des mesures fortes afin de fournir un vaste programme d’allègement de la dette et d’aide financière à tous les pays pauvres les plus exposés aux coûts humains dévastateurs et aux dommages économiques durables de la COVID-19. Nous vous demandons de travailler avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux concernés à fournir une réponse dans un délai maximum de 15 jours après réception de cette lettre.

C’est dans notre intérêt commun en matière de santé publique, de sécurité et d’économie que nous nous réunissons et agissons avec audace pour aider les nations les plus vulnérables d’entre nous. Nous sommes prêts à travailler avec vous et à soutenir des solutions immédiates et à long terme afin de garantir que les pays fragiles et démunis reçoivent la flexibilité et les conseils dont ils ont besoin pour prévenir des crises humanitaires, protéger la santé publique et promouvoir la stabilité mondiale pendant cette crise et bien après qu’elle soit terminée pour les nations riches.

Signé :

Bernard Sanders,

Sénateur des États-Unis d’Amérique

Ilhan Omar

Membre du Congrès des États-Unis d’Amérique

Liste de l’ensemble des signataires :

Diane Abbott, Member of Parliament, United Kingdom

Marcela Aguiñaga, Member of National Assembly, Ecuador

Omar Paul Aguilar Condo, Senator, Bolivia

Mertxe Aizpurua, Member of Congress of Deputies, Spain

Alvina Alamestä, Member of European Parliament, Finland

Monica Aleman, Member of National Assembly, Ecuador

François Alfonsi, Member of European Parliament, France

Daniel Almeida, Member of Congress, Brazil

Perpétua Almeida, Member of Congress, Brazil

Ana Claudia Almirón, Senator, Argentina

José Luis Ancalle Gutiérrez, Member of Congress, Peru

Rasmus Andresen, Member of European Parliament, Germany

Óscar Arellano Pizarro, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Wilson Arias, Senator, Colombia

Carola Arraya Borges, Senator, Bolivia

Jaber Asaqla, Member of Knesset, Israel

Miquel Aubà i Fleix, Senator, Spain

Manon Aubry, Member of European Parliament, France

Aida Avella, Senator, Colombia

Yuriri Ayala, Member of Local Congress, Mexico City

Sara Bailac Ardanuy, Senator, Spain

Adam Bandt, Member of Parliament, Australia

Paula Barker, Member of Parliament, United Kingdom

Pernando Barrena, Member of European Parliament, Spain

Monte Bassa i Coll Marta, Member of Congress of Deputies, Spain

Fernando Bazán Villanueva, Member of Congress, Peru

Apsana Begum, Member of Parliament, United Kingdom

Marian Beitialarrangoitia, Member of Congress of Deputies, Spain

Brando Benifei, Member of European Parliament, Italy

Alejandro Bernales Maldonado, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Benoît Biteau, Member of European Parliament, France

Inés Blas, Senator, Argentina

Malin Björk, Member of European Parliament, Sweden

Gustavo Bolivar, Senator, Colombia

Manuel Bompard, Member of European Parliament, France

Gabriel Boric Font, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Marc Botenga, Member of European Parliament, Belgium

Maria Wendy Briceño Zuloaga, Member of Federal Congress, Mexico

Jorge Brito Hasbún, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Sonia Brito Sandoval, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Richard Burgon, Member of Parliament, United Kingdom

Ian Byrne, Member of Parliament, United Kingdom

Daniel Caggiani Gómez, Member of Parliament, Uruguay

Renildo Calheiros, Member of Congress, Brazil

Miquel Caminal Cerdà, Senator, Spain

Ignacio Benjamín Campos Equihua, Member of Federal Congress, Mexico

Rego Candamil, Member of Congress of Deputies, Spain

Miriam Elizabeth Cano Núñez, Member of Local Congress, Baja California, Mexico

Joan Capdevila i Esteve, Member of Congress of Deputies, Spain

Damien Carême, Member of European Parliament, France

Giovani Alfonsin Carlo Ayllon, Senator, Bolivia

Áurea Carolina, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Carlos Caserio, Senator, Argentina

Ofer Cassif, Member of Knesset, Israel

Laura Castel i Fort, Senator, Spain

Xavier Castellana i Gamisans, Senator, Spain

Carlos Castillo, Member of Local Congress, Mexico City

Natalia Castillo Muñoz, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Anna Cavazzini, Member of European Parliament, Germany

Ivan Cépeda, Senator, Colombia

José Chala, Member of National Assembly, Ecuador

Abraham Checco Chauca, Member of Congress, Peru

Ferran Civit i Martí, Member of Parliament of Catalonia

Maurice Closs, Senator, Argentina

Katalin Cseh, Member of European Parliament, Hungary

Joan Collins, Member of Parliament, Ireland

Jeremy Corbyn, Member of Parliament, United Kingdom

David Cormand, Member of European Parliament, France

Mirella Cortès i Gès, Senator, Spain

Humberto Costa, Senator, Brazil

Miguel Crispi Serrano, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Esther Cuesta, Member of National Assembly, Ecuador

Clare Daly, Member of European Parliament, Ireland

María de los Ángeles Sacnun, Senator, Argentina

Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Member of Federal Congress, Mexico

Nora del Valle Giménez, Senator, Argentina

Gwendoline Delbos-Corfield, Member of European Parliament, France

Adriana Delgado i Herreros, Member of Parliament of Catalonia

Karima Delli, Member of European Parliament, France

Marcelo Díaz Díaz, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Bettiana Díaz Rey, Member of Parliament, Uruguay

Martín Doñate, Senator, Argentina

Primo Dothé Mata, Senator, Mexico

Lili Duran, Member of National Assembly, Ecuador

Norma Durango, Senator, Argentina

Richard J. Durbin, Senator, United States

María Eugenia Duré, Senator, Argentina

Gorka Elejabarrieta, Senator, Spain

Xavier Eritja Ciuró, Member of Congress of Deputies, Spain

Luiza Erundina, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Adelina Escandell Grases, Senator, Spain

Carlos Mauricio Espínola, Senator, Argentina

Brenda Espinoza Lopez, Member of Federal Congress, Mexico

Leticia Estrada, Member of Local Congress, Mexico City

Sabelio Estrada Soliz, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Federico Fagioli, Member of Honorable Chamber of Deputies, Argentina

Mehreen Faruqi, Senator, Australia

Jandira Feghali, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Janeth Mercy Felipez Ríos, Senator, Bolivia

Maya Fernández Allende, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Enrique Fernández Chacón, Member of Congress, Peru

Anabel Fernández Sagasti, Senator, Argentina

Carlos Filizzola, Senator, Paraguay

Marcivania Flecha, Member of Congress, Brazil

Irene Fornós i Curto, Member of Parliament of Catalonia

Mary Foy, Member of Parliament, United Kingdom

Marcelo Freixo, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Ricardo Fuentes, Member of Local Congress, Mexico City

Lilian Gálan, Member of the Chamber of Representatives of Uruguay

Diego García, Member of National Assembly, Ecuador

Jesús G. “Chuy” García, Member of Congress, United States

Silvina García Larraburu, Senator, Argentina

Guillermo García Realpe, Senator, Colombia

Pilar Garrido, Member of Congress of Deputies, Spain

Golriz Ghahraman, Member of Parliament, New Zealand

Raphaël Glucksmann, Member of European Parliament, France

Anton Gómez Reino, Member of Congress of Deputies, Spain

María Teresa González, Senator, Argentina

Nancy González, Senator, Argentina

Sandra Paola González Castañeda, Member of Federal Congress, Mexico

Inés Granollers Cunillera, Member of Congress of Deputies, Spain

Raúl M. Grijalva, Member of Congress, United States

Claude Gruffat, Member of European Parliament, France

Nancy Guamba, Member of National Assembly, Ecuador

Verónica Guevara, Member of National Assembly, Ecuador

José Gusmao, Member of European Parliament, Portugal

Txema Guijarro, Member of Congress of Deputies, Spain

Itai Hagman, Member of Honorable Chamber of Deputies, Argentina

Heidi Hautala, Member of European Parliament, Finland

Ana Cristina Hernández Trejo, Member of Local Congress, Mexico City

Gonzalo Herrera Cáceres, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Tomás Hirsch Goldschmidt, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Marcela Holguín, Member of National Assembly, Ecuador

Eva Luz Humerez Alviz, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Diego Ibañez Cotroneo, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Ana María Ianni, Senator, Argentina

Yousef Jabareen, Member of Knesset, Israel

Giorgio Jackson Drago, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Yannick Jadot, Member of European Parliament, France

Pramila Jayapal, Member of Congress, United States

Márcio Jerry, Member of Congress, Brazil

Kim Johnson, Member of Parliament, United Kingdom

Irma Juan Carlos, Member of Federal Congress, Mexico

Zitto Kabwe, Member of Parliament, Tanzania

Erika Kokay, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Petros Kokkalis, Member of European Parliament, Greece

Edgardo Kueider, Senator, Argentina

Javier Lamarque, Member of Federal Congress, Mexico

Katrin Langensiepen, Member of European Parliament, Germany

Juan Ignacio Latorre Riveros, Senator, Chile

Ian Lavery, Member of Parliament, United Kingdom

Sergio Leavy, Senator, Argentina

Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Senator, Argentina

Barbara Lee, Member of Congress, United States

Nelly Lenz Rosso, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Clive Lewis, Member of Parliament, United Kingdom

Rossio Magaly Lima Escalante, Senator, Bolivia

Carolina Lizárraga Houghton, Member of Congress, Peru

Juan Cristobal Lloret, Member of National Assembly, Ecuador

Lexi Loor, Member of National Assembly, Ecuador

Alexander López, Senator, Colombia

Cristina López Valverde, Senator, Argentina

Daniel Lovera, Senator, Argentina

Caroline Lucas, Member of Parliament, United Kingdom

Alfredo Luenzo, Senator, Argentina

Miguel Macedo, Member of Local Congress, Mexico City

Ernest Maragall i Mira, Member of Parliament of Catalonia

Joan Margall i Sastre, Member of Congress of Deputies, Spain

Jordi Martí Deulofeu, Senator, Spain

Robert Masih Nahar, Senator, Spain

Marisa Matias, Member of European Parliament, Portugal

José Mayans, Senator, Argentina

John McDonnell, Member of Parliament, United Kingdom

Fernanda Melchiona, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Jean-Luc Mélénchon, Member of National Assembly, France

Esteban Melo, Member of National Assembly, Ecuador

Carlos Saúl Menem, Senator, Argentina

Dalmacio Mera, Senator, Argentina

Tilly Metz, Member of European Parliament, Luxembourg

Ignacio Mier Velazco, Member of Federal Congress, Mexico

Roberto Mirabella, Senator, Argentina

Beatriz Mirkin, Senator, Argentina

Vlado Mirosevic Verdugo, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Claudia Mix Jiménez, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Csaba Molnár, Member of European Parliament, Hungary

Ricardo Monreal Ávila, Senator, Majority Leader, and Chairman of the Political Coordination Board, Mexico

Gerardo Montenegro, Senator, Argentina

Absalón Montoya Guivin, Member of Congress, Peru

Guadalupe Morales, Member of Local Congress, Mexico City

Lucia Muñoz, Member of Congress of Deputies, Spain

Pabel Muñoz, Member of National Assembly, Ecuador

Amapola Naranjo, Member of National Assembly, Ecuador

Alejandro Navarro, Senator, Chile

José Emilio Neder, Senator, Argentina

Niklas Nienass, Member of European Parliament, Germany

Nazario Norberto, Member of Local Congress, Mexico City

Eleanor Holmes Norton, Member of Congress, United States

Joan Josep Nuet Pujals, Member of Congress of Deputies, Spain

Emilia Nuyado Ancapichún, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Grace O’Sullivan, Member of European Parliament, Ireland

Alexandria Ocasio-Cortez, Member of Congress, United States

Ayman Odeh, Member of Knesset, Israel

Kate Osamor, Member of Parliament, United Kingdom

Juan Mario Pais, Senator, Argentina

Maite Orsini Pascal, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Mònica Palacín i París, Member of Parliament of Catalonia

Ernesto Palacios Cordero, Member of Federal Congress, Mexico

Oscar Parrilli, Senator, Argentina

Lourdes Paz, Member of Local Congress, Mexico City

Elisenda Pérez i Esteve, Senator, Spain

Catalina Pérez Salinas, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Laura Imelda Pérez Segura, Member of Federal Congress, Mexico

Ancelma Perlacios Peralta, Senator, Bolivia

Gustavo Petro, Senator, Colombia

Bernat Picornell Grenzner, Senator, Spain

María Inés Pilatti Vergara, Senator, Argentina

Manu Pineda, Member of European Parliament, Spain

Gerardo Pisarello, Member of Congress of Deputies, Spain

María José Pizarro, Member of Congress, Colombia

Mark Pocan, Member of Congress, United States

Yofre Poma, Member of National Assembly, Ecuador

Alice Portugal, Member of Congress, Brazil

Ayanna Pressley, Member of Congress, United States

Thomas Pringle, Member of Parliament, Ireland

Mauricio Proaño, Member of National Assembly, Ecuador

Norma Pujol Farre, Member of Congress of Deputies, Spain

Yvan Quispe Apaza, Member of Congress, Peru

Juana Quispe Ari, Member of Chamber of Deputies, Bolivia

Mariano Recalde, Senator, Argentina

Sira Rego, Member of European Parliament, Spain

Diana Riba i Giner, Member of European Parliament, Spain

Carmita Ribadeneira, Member of National Assembly, Ecuador

Bell Ribeiro-Addy, Member of Parliament, United Kingdom

Gabriela Rivadeneira, Member of National Assembly, Ecuador

Michèle Rivasi, Member of European Parliament, France

Antonio Rodas, Senator, Argentina

Edmilson Rodrigues, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Matías Rodríguez, Senator, Argentina

José Luis Rodríguez Díaz de León, Member of Local Congress, Mexico City

Manuel Rodríguez González, Member of Federal Congress, Mexico

Maria Eugenia Rodríguez Palop, Member of European Parliament, Spain

Adolfo Rodríguez Saá, Senator, Argentina

Caroline Roose, Member of European Parliament, France

Camila Rojas Valderrama, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Isabela Rosales, President of Local Congress, Mexico City

Patricio Rosas Barrientos, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Marta Rosique i Saltor, Member of Congress of Deputies, Spain

Josep Rufà Gràcia, Senator, Spain

Gabriel Rufián Romero, Member of Congress of Deputies, Spain

Bobby L. Rush, Member of Congress, United States

Jordi Salvador i Duch, Member of Congress of Deputies, Spain

Silvia Sapag, Senator, Argentina

Adriana Salvatierra Arriaza, Senator, Bolivia

Franklin Samaniego, Member of National Assembly, Ecuador

Miroslava Sánchez Galván, Member of Federal Congress, Mexico

Charles Santiago, Member of Parliament, Malaysia

Rocío Silva Santisteban Manrique, Member of Congress, Peru

Mounir Satouri, Member of European Parliament, France

Helmut Scholz, Member of European Parliament, Germany

Alejandra Sepúlveda Orbenes, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Orlando Silva, Member of Congress, Brazil

Guillermo Snopek, Senator, Argentina

Doris Soliz, Member of National Assembly, Ecuador

Ana Surra Spadea, Senator, Spain

Zarah Sultana, Member of Parliament, United Kingdom

Jorge Taiana, Senator, Argentina

Carolina Telechea Lozano, Member of Congress of Deputies, Spain

Rashida Tlaib, Member of Congress, United States

Víctor Torres Jeldes, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Aida Touma-Sliman, Member of Knesset, Israel

Marie Toussaint, Member of European Parliament, France

Jon Trickett, Member of Parliament, United Kingdom

Rubén Uñac, Senator, Argentina

Miguel Urbán, Member of European Parliament, Spain

Roberto Uriarte, Member of Congress of Deputies, Spain

Ernest Urtasun, Member of European Parliament, Spain

Feliciano Valencia, Senator, Colombia

Bairon Valle, Member of National Assembly, Ecuador

Pilar Vallugera i Balañà, Member of Congress of Deputies, Spain

Julio César Vázquez Castillo, Member of Local Congress, Baja California, Mexico

Leticia Varela, Member of Local Congress, Mexico City

Yanis Varoufakis, Member of Hellenic Parliament, Greece

Mirtha Vasquez Chiquilín, Member of Congress, Peru

Esteban Velásquez, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Julieta Kristal Vences Valencia, Member of Federal Congress, Mexico

Enio Verri, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Pablo Vidal Rojas, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Alejandro Viedma Velázquez, Member of Federal Congress, Mexico

Marta Vilalta i Torres, Member of Parliament of Catalonia

Alberto Villa Villegas, Member of Federal Congress, Mexico

Esperanza Villalobos, Member of Local Congress, Mexico City

José María Villalta Flores Estrada, Member of Congress of Deputies, Costa Rica

Idoia Villanueva, Member of European Parliament, Spain

Temístocles Villanueva Ramos, Member of Local Congress, Mexico City

Nikolaj Villumsen, Member of European Parliament, Denmark

Ruben Wagensberg i Ramon, Member of Parliament of Catalonia

Mick Wallace, Member of European Parliament, Ireland

Joenia Wapichana, Member of Chamber of Deputies, Brazil

Claudia Webbe, Member of Parliament, United Kingdom

Mick Whitley, Member of Parliament, United Kingdom

Nadia Whittome, Member of Parliament, United Kingdom

Gonzalo Winter Etcheberry, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Salima Yenbou, Member of European Parliament, France

Gael Yeomans Araya, Member of Honorable Chamber of Deputies, Chile

Mauricio Zambrano, Member of National Assembly, Ecuador

Maricela Zúñiga, Member of Local Congress, Mexico City

Lettre en copie à :

President Alberto Fernández, Argentina

Prime Minister Scott Morrison, Australia

President Jair Bolsonaro, Brazil

Prime Minister Justin Trudeau, Canada

President Xi Jinping, China

Chancellor Angela Merkel, Germany

President Emmanuel Macron, France

President Narendra Modi, India

President Joko Widodo, Indonesia

President Sergio Mattarella, Italy

Prime Minister Shinz? Abe, Japan

President Andrés Manuel López Obrador, Mexico

President Vladimir Putin, Russia

King Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saudi Arabia

President Cyril Ramaphosa, South Africa

President Moon Jae-in, South Korea

President Recep Tayyip Erdo?an, Turkey

Prime Minister Boris Johnson, United Kingdom

President Donald Trump, United States

President Ursula von der Leyen, European Commission