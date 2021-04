Marc Botenga (PTB) : « Il faut partager le vaccin »

Débat au Parlement européen sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique avec Marc Botenga (député européen PTB). « Beaucoup d'Africains devront attendre des années avant d'avoir accès au vaccin. Parce que les multinationales pharmaceutiques ne veulent pas partager le brevet. Et l'Union européenne préfère protéger les profits des multinationales, plutôt que de permettre aux pays africains de produire le vaccin. »

« C'est injuste et dangereux. Plus le virus circule, plus le risque de mutation augmente. Et les variants du virus ne connaissent pas de frontières. Il faut enlever le vaccin des mains de BigPharma. Ceux qui veulent le produire, doivent pouvoir le produire. »

Signez l'initiative citoyenne européenne pour faire du vaccin un bien public : Pas de profit sur la pandémie.