Marc Botenga : « Les propositions européennes protègent les multinationales et le marché, pas les gens »

Les propositions de la Commission européenne montrent que celle-ci refuse de s’en prendre au marché. Par conséquent, les mesures proposées ne répondent pas du tout aux besoins des gens. Marc Botenga, député européen du PTB, dénonce des mesures totalement insuffisantes, voire contre-productives : « Il faut vraiment augmenter la pression pour arriver à un réel blocage des prix, et à des baisses de nos factures. »

En juillet, la présidente de la Commission européenne avait elle-même admis l’échec du marché européen. Les cinq mesures proposées par la Commission en vue de la réunion européenne sur les prix de l’énergie demain protègent toutefois scrupuleusement le fonctionnement du marché. Ainsi, elle refuse de toucher à la formation des prix par le marché. « Ce sont des propositions qui protègent avant tout les multinationales et marché, pas les gens, » commente Marc Botenga.

Par rapport aux surprofits des entreprises, les mesures proposées se limitent à écrémer les revenus de certaines entreprises au-dessus de 200 euros par MwH. Considérant que les mesures ne concerneraient que 20 % des transactions (marché spot), et que le prix de la production de l’énergie nucléaire, par exemple, n’est que de maximum 40 euro par MwH, cela exclut la grande majorité des transactions sur le marché de l’électricité.

« Dans ce que nous lisons dans les propositions actuellement sur la table, Engie-Electrabel continuerait tout simplement à faire des surprofits, sans que les factures des gens soient bloquées », relève Marc Botenga. « Ce n’est pas sérieux. Tout éventuel blocage des factures est laissé aux gouvernements nationaux. »

Le PTB considère aussi que le choix de ne limiter que le prix du gaz russe est dangereux : « La Russie a menacé de couper le gaz exporté vers l’Europe en cas de limitation des prix. Si cela se passe, nous risquons une hausse supplémentaire des prix de marché. Cʼest absurde ! Il faudrait bloquer le prix du gaz tout court. »

Pour Marc Botenga, il faut des mesures bien plus fortes : « Osons rompre avec le marché européen et son mécanisme de fixation des prix. Cela doit être l’agenda de demain. » Le PTB propose de sortir de la logique du marché en fixant des prix de l’électricité au niveau du coût de production plus une petite marge. Selon le parti de gauche, cela permettrait de diviser par deux la facture d’électricité. Le PTB propose aussi de bloquer le prix du gaz à maximum 70 euros par MwH. Il s’agit là aussi d’abandonner la logique de marché pour revenir à des contrats fixes et long-terme, en fixant des prix aussi avec les fournisseurs norvégiens et américains.