ManiFiesta : quatre événements à ne pas manquer !

Ce samedi, on y est : ManiFiesta, la Fête de la Solidarité, ouvre ses portes ! Pendant deux jours, nous allons construire ensemble un monde comme il devrait être.

Vous n'avez pas encore de ticket ? Aucun problème ! Ils sont encore en vente, en ligne ou à l'entrée de la fête.

Voici quatre événements à ne pas manquer à ManiFiesta.

Le Moment central

C’est LE moment à ne pas rater. Avec Peter Mertens, le président du PTB, Omar Barghouti (militant palestinien), Angeline Van Den Rijse (FGTB), Felipe Van Keirsbilck (CSC), Janneke Ronse (à l’occasion des 50 ans de Médecine pour le Peuple, dont elle est la présidente), ainsi qu’un hommage au compositeur grec Mikis Theodorakis, récemment décédé.

Pour un grand bol de solidarité, d’unité et d’enthousiasme, rendez-vous samedi à 15h30 à la Main Stage. Plus d'infos

Posez vos questions à Peter Mertens et Raoul Hedebouw

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la politique et sur le PTB sans jamais oser le demander.

Peter Mertens et Raoul Hedebouw, respectivement président et porte-parole du PTB, répondront à toutes vos questions dimanche à 11h dans la Tente Débats C. Plus d'infos

Lutte pour les pensions en Europe : leçons et perspectives

Saviez-vous qu'en France, l'âge de la pension est toujours de 62 ans ? Et que la classe travailleuse en Croatie l'a fait baisser de 67 à 65 ans ? En Belgique, nos pensions sont dans le collimateur du gouvernement. Il est temps d'agir.

Pour nous inspirer des meilleures leçons et expériences de ces luttes européennes, rendez-vous au grand débat sur les pensions, samedi à 13h dans la Tente Débats A. Plus d'infos

Peter Mertens reçoit Vijay Prashad

Le journaliste et auteur Vijay Prashad est l'une des principales voix du marxisme aujourd'hui. Il est également l'éditeur de la version anglaise de « Ils nous ont oubliés », le dernier livre de Peter Mertens. Nous aurons la chance Devinez quoi ? Il vient à ManiFiesta !

Peter Mertens se réjouit de son arrivée et s’entretiendra avec lui sur l’anti-impérialisme, l'anticapitalisme et la construction d’un contre-pouvoir samedi à 14 heures dans la Plaza PTB. Plus d'infos

Rendez-vous sur www.manifiesta.be pour découvrir le reste du programme. Il y a l'embarras du choix.

Regardez un film ou flânez dans la Foire aux livres. Rencontrez les organisations syndicales et de nombreuses associations. Rejoignez la lutte pour les droits des femmes à la Plaza Feminista. Écoutez une interview passionnante dans le Studio Solidaire ou aidez Emma à faire des choix cruciaux pour sa pension dans notre film interactif « Les choix d'Emma ». Laissez les enfants se déchaîner à la PioFiesta et, si vous avez un creux, passez manger des moules ou d’autres délicieux repas dans une ambiance conviviale et solidaire.

Qui dit fête dit aussi musique ! Et il y a de quoi se faire plaisir : Tiiw Tiiw, Zap Mama, Les Négresses vertes, Helmut Lotti, Zwangere Guy, Sergent Garcia et bien d’autres vous feront bouger tout le week-end.

