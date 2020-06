Maisons de repos : les 8 recommandations qui n’ont pas été appliquées par Christie Morreale et Alain Maron et qui auraient pu sauver des vies

Ces 8 recommandations auraient pu sauver des vies dans les maisons de repos mais la ministre Christie Morreale et le ministre Alain Maron ne les ont pas appliquées alors qu’elles sont connues depuis 14 ans. Pourquoi ? En Wallonie, au 16 juin 2020, il y a eu plus de 2100 décès de repos dus au coronavirus. A Bruxelles, c’est plus de 1000 décès qu’il faut compter au sein des maisons de repos. Or on apprend maintenant que des recommandations claires destinées à préserver les maisons de repos de pandémies comme le coronavirus existaient depuis 14 ans ! Des recommandations qui n’ont pas été appliquées par la ministre de la santé en Wallonie Christie Morreale (PS) ni par le ministre bruxellois de la santé Alain Maron (Ecolo). « La politique nous a abandonné », déplore M. Jan De ­Lepeleire, le professeur de la KU Leuven qui est à l'initiative de ces travaux demandés par le gouvernement de l'époque. « Elle n'a rien fait depuis 14 ans pour nous préparer à une telle épidémie. Cela aurait permis de sauver des vies. » Voici 8 des fameuses recommandations que Christie Morreale, Alain Maron et leurs prédécesseurs, auraient dû mettre en place pour préserver les résidents des maisons de repos. Les gouvernement régionaux gèrent les maisons de repos depuis la dernière réforme de l’état. Ils ont eût des années pour mettre ces recommandations en œuvre mais ne l’ont pas fait. Ces recommandations n’ont même pas été transmises au secteur. Pourquoi ces recommandations n’ont pas été appliquées ? C’est ce que des commissions d’enquête au sein des parlements régionaux (wallon et bruxellois) doivent pouvoir éclaircir. 1. La mise en place dans chaque maison de repos d'une équipe chargée de la politique en matière d'infection dans les soins de santé. Un médecin coordinateur et conseiller est chargé de la gestion des infections sanitaires au sein de l'établissement. En collaboration avec l'infirmier ou infirmière en chef ou une autre personne responsable désignée par la direction, le médecin est responsable de la mise en place de la politique de lutte contre les infections sanitaires. Une équipe est ainsi dédiée à la politique de prévention des maladies infectieuses et veille à ce que les obligations et les objectifs fixés par les normes d'encadrement soient atteints. 2. Les établissements de plus de 90 résidents doivent nommer un "agent de liaison" par tranche de 30 lits. Il n'est pas nécessaire que ce soit un travailleur issu du personnel soignant. Il reçoit le temps et le soutien nécessaire pour effectuer les tâches liées aux infections. 3. Un comité de prévention en matière de soins et d'infection doit être créé et sera composé de l’équipe responsable de la politique de lutte contre les infections sanitaires ainsi que de 1 à 3 médecins généralistes, les personnes de liaison, un délégué de la direction, un médecin du travail et un membre du personnel soignant du Comité d’Hygiène Hospitalière (CHH) de l'hôpital le plus proche. 4. L’équipe dédiée à la politique de prévention des maladies infectieuses ainsi que la personne de liaison suivent des sessions de formation annuelles sur la politique en matière d'infection sanitaire. 5. Il est nécessaire de définir les responsabilités, le suivi, l'évaluation et les adaptations. Au moment où l'infection est diagnostiquée, un plan d'action adapté à l'établissement doit être prêt. Le Comité de la politique de prévention des infections dans les soins de santé en est responsable et utilise la politique de prévention des infections des instruments de travail comme ligne directrice. 6. Les gouvernements régionaux doivent organiser en permanence des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les infections. 7. Pour chaque maison de repos, un budget doit être mis à disposition par les gouvernements régionaux afin de fournir une quantité suffisante de matériel de protection : masques buccaux chirurgicaux, masques FFP2, tabliers, lunettes de protection, gel hydroalcoolique, masques faciaux et gants. 8. Les agences régionales responsables de la prévention et du suivi des pandémies doivent faire l’objet des investissements nécessaire et recevoir le personnel dont elles ont besoin pour faire face à leur mission. Les agences régionales Iriscare et Aviq (Agence wallonne pour une vie de qualité). Leurs directives ont été tardives et ont fait l’objet de modifications régulières dont les motivations n’étaient pas toujours évidentes. Les maisons de repos ont aussi reçu des directives contradictoires. Ces éléments montrent que ces agences régionales essentielles étaient débordées par moment. Des investissements et le personnel nécessaire sont indispensables pour donner à ces services de contrôle des infections une capacité de décision et d’organisation suffisante.