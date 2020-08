Même en temps de coronavirus, Ryanair fait passer ses bénéfices avant la santé de son personnel et de ses passagers

« Durant cette épidémie, Ryanair continue à prendre à la légère la sécurité et la santé des travailleurs et des usagers de l’aéroport de Charleroi », dénonce le chef de groupe PTB au Parlement wallon Germain Mugemangango. Qui s’appuie sur un rapport récent pointant des manquements graves aux mesures de sécurité de la part de la compagnie irlandaise.

Comme le révélait La Libre Belgique il y a quelques jours, un rapport du 6 août, qui fait suite à une inspection du Service Public fédéral Emploi, met en évidence les nombreux manquements de l’entreprise qui ne fait pas le nécessaire pour protéger ses travailleurs et ses clients du coronavirus. Les travailleurs n’ont pas reçu d’instructions précises pour faire face au coronavirus. Ils doivent acheter eux-mêmes leur matériel de protection et ne sont pas remboursés. Il y a des lacunes au niveau des masques et du gel hydroalcoolique et Ryanair n’a pas mis en place un programme de nettoyage et de désinfection des lieux après les pauses déjeuner de ces travailleurs. Ces manquements aux mesures de sécurité les plus élémentaires poussent l’Inspection sociale à menacer la compagnie irlandaise de « mesures coercitives comme l’arrêt de travail ou des mises sous scellé », comme le rapporte la Libre Belgique dans son édition du 11 août dernier.

Le 13 juillet dernier, le ministre wallon en charge des aéroports Jean-Luc Crucke (MR) déclarait pourtant que Ryanair avait « toujours respecté ses engagements à l’égard de notre aéroport », en réponse au député PTB John Beugnies qui l’interpellait sur le sujet. « Même s’il s’avérait que c’était vrai par le passé, ce rapport démontre que ce n’est plus le cas aujourd’hui et le ministre Crucke doit prendre des mesures immédiates pour régler la situation », réagit Germain Mugemangango.

L’année dernière Ryanair a réalisé un bénéfice net de 885 millions d’euros. « Des bénéfices inenvisageables sans les subsides publics versés à l’aéroport de Charleroi qui profitent aussi indirectement à cette compagnie, explique le député wallon. Mais pourtant la multinationale du milliardaire Michael O'leary veut continuer à faire du profit en ignorant les mesures pour endiguer la propagation du coronavirus. »

En Italie, les autorités menacent de clouer la compagnie au sol

En Italie, Ryanair est accusé des mêmes infractions et le gouvernement italien a même menacé l’entreprise irlandaise de suspension de son activité sur le sol transalpin si elle ne faisait rien. L’Autorité nationale de l’aviation civile en Italie (ENAC) a écrit : « Non seulement l’obligation de distance entre les passagers n’est pas respectée, mais les conditions permettant de déroger à cette distance sont également ignorées. » Ce qui prouve que la direction de la compagnie se moque de la sécurité, quel que soit l’endroit.

« Du côté du gouvernement wallon, on décide de ne rien faire. Ce qui est complètement irresponsable car on sait que les premières infections sont arrivées en Belgique notamment via les aéroports », se fâche Germain Mugemangango. Avant de conclure en visant le gouvernement : « La majorité wallonne PS-MR-Ecolo doit agir immédiatement et interpeller la direction de Ryanair pour qu'elle protège ses travailleurs et ses clients contre le coronavirus. Une autre attitude serait inacceptable. »