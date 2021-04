Médecine pour le Peuple célèbre 50 ans de médecine générale gratuite pour le patient par une grande fête en ligne

Ce matin, Médecine pour le Peuple fête son cinquantième anniversaire. Le réseau de maisons médicales a été créé en 1971. Il s'agit d'une initiative du PTB. L'organisation a changé la donne en appliquant le principe suivant : les patients doivent pouvoir consulter leur médecin généraliste sans argent en poche. Aujourd'hui, le réseau compte 11 maisons médicales qui soignent 25 000 patients dans tout le pays, en se basant sur la vision que la santé est un droit.

Cet anniversaire sera largement fêté aujourd'hui. Dans l'ensemble du pays, plus d'un millier de collaborateurs, de patients et de sympathisants suivront cette « ParticiParty ».

« Pour nous, tout le monde devrait pouvoir aller chez le médecin généraliste sans argent. Ce n'est pas seulement réalisable et faisable financièrement. Cela garantit également une meilleure santé. Si c’est possible dans plus de la moitié des autres pays européens, qu'attend la Belgique ?, déclare Janneke Ronse, infirmière et présidente de Médecine pour le Peuple.

« En tant qu'organisation, nous continuerons à mettre en avant l'accessibilité des soins primaires et une prévention forte, jusqu'à ce que cela devienne une réalité dans toute la Belgique. Dans notre pays, 900 000 personnes reportent leurs soins de santé parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. De simples blessures peuvent ainsi dégénérer en infections graves nécessitant des antibiotiques, et une grippe peut devenir une pneumonie nécessitant une hospitalisation. »

Vous trouverez ici le discours complet de la présidente Janneke Ronse.

Le show interactif comprend aussi de la musique, des discussions et des vidéos. Aleida Guevara, fille du héros cubain Che Guevara - qui était aussi médecin -, envoie le message suivant aux professionnels de santé de Médecine pour le Peuple : « La santé est un droit. Ceux qui défendent ce droit œuvrent pour un monde meilleur et plus juste. »

Carine Rosteleur (secrétaire régionale pour les soins, CGSP Bruxelles), Luc Van Gorp (président de la Mutualité chrétienne) et Peter Mertens (président du PTB) interviendront aussi lors du show. Médecine pour le Peuple dévoilera également son nouveau logo.

Lors de la « Participarty », Médecine pour le Peuple réitérera son appel à la levée du brevet sur les vaccins contre la Covid-19. À cet effet, l'organisation soutient l'initiative citoyenne européenne qui recueille actuellement un million de signatures pour faire des vaccins et des traitements contre le coronavirus un bien public mondial, librement accessible à tous. (Vous trouverez l'initiative ici https ://noprofitonpandemic.eu/nl/)

Vous pouvez revoir la fête d'anniversaire ici.