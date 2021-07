Loi pandémie : le PTB obtient un troisième renvoi au Conseil d’État

Ce mercredi, en séance plénière du Parlement, le PTB a une nouvelle fois exprimé son opposition à la loi pandémie du gouvernement. Nabil Boukili, député du parti de gauche, a demandé et obtenu un nouveau renvoi du texte au Conseil d’État. En cause : des nouvelles modifications introduites par le gouvernement et qui n’ont pas encore été soumises au Conseil d’État.