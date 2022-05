Loi de 1996, amendements de 2017 et loi Goblet-Hedebouw : quelle solution pour nos salaires ? 

Selon les économistes, faute d'être rapidement modifiée, la loi actuelle sur la norme salariale atteindra 0 % dans les cinq prochaines années. Quelque chose doit dès lors changer. Mais quoi exactement ? Le PS propose de revenir à la loi initiale de 1996. Le vice-Premier ministre Frank Vandenbroucke (Vooruit) veut aussi revenir à cette loi. Mais est-ce suffisant pour sauver nos salaires ? Quelle est la différence entre la loi de 1996, les amendements de 2017 apportés par le gouvernement Michel, avec le soutien de l'extrême droite, et enfin le projet de loi Goblet-Hedebouw ?

Explication du tableau

1. Principe

La loi de 96 et les amendements de 2017 à celle-ci partent d'une comparaison salariale avec les pays limitrophes, utilisée pour imposer une norme salariale maximale. La proposition de loi Goblet-Hedebouw part du principe de la liberté de négocier les salaires. Ici, la comparaison avec les pays limitrophes revêt une valeur purement indicative.

2. Calcul de la marge maximale

La loi de 96 examine l'évolution attendue des salaires dans les pays limitrophes au cours des deux prochaines années, avec une possibilité de correction pour les deux années précédentes aussi. Les amendements à la loi en 2017 ont rendu cette correction obligatoire et ajouté une marge de sécurité d’au moins 0,5 %. La proposition de loi Goblet-Hedebouw ne retient que l'idée clé de l'évolution attendue des salaires dans les pays limitrophes au cours des deux prochaines années. Elle supprime les autres règles et, surtout, la marge « maximale », qui devient purement indicative.

3. Suppression des subventions salariales et des réductions de cotisations patronales

La loi de 96 faisait comme si certaines subventions salariales n'existaient pas. Un cadeau pour les employeurs. Les amendements à la loi en 2017 sont venus en rajouter une couche. Dans la proposition de loi Goblet-Hedebouw, toutes les subventions salariales et les réductions patronales sont prises en compte dans le calcul, afin de parvenir à une marge indicative correcte.

4. Marge de négociation basée sur les chiffres du CCE

Dans la loi de 96 initiale, le montant proposé par le CCE était négociable. Il pouvait prendre la forme de pourcentage ou d'argent, d'un seul chiffre ou d'une fourchette, etc. En 2017, cette flexibilité a disparu. Le projet de loi Goblet-Hedebouw rend aux chiffres du CCE leur caractère indicatif.

5. Obligatoire ?

Tant la loi de 96 que les amendements à la loi en 2017 aboutissent finalement à une norme salariale impérative, soit fixée par les partenaires sociaux, soit par le gouvernement si ces derniers ne parviennent pas à un accord entre eux. Le projet de loi Goblet-Hedebouw supprime le caractère obligatoire de la norme salariale et la rend indicative.

6. Amende

Tant la loi de 96 que les amendements à la loi en 2017 prévoient des amendes en cas de dépassement de la norme salariale obligatoire. Le projet de loi Goblet-Hedebouw supprime toutes ces amendes, la norme salariale devenant indicative.

7. Calendrier

Les étapes de négociation prévues par la loi de 96 ont un peu changé en 2017, mais le principe de la concertation interprofessionnelle a été maintenu. Le projet de loi Goblet-Hedebouw prévoit également le maintien de la concertation interprofessionnelle.

8. Norme pour les actionnaires (art. 14)

Tant la loi de 96 que les amendements à la loi en 2017 offraient la possibilité au gouvernement de plafonner non seulement les salaires mais aussi les dividendes, les loyers, etc. Aucun gouvernement n'a jamais osé le faire. Le projet de loi Goblet-Hedebouw introduit dès lors un automatisme : les dividendes ne peuvent pas augmenter plus vite que la norme salariale indicative, sous peine d'une amende de 33 % d'ONSS sur la part excédentaire.

Conclusions

1. Nous ne résoudrons pas le problème du gel des salaires en revenant à la loi initiale de 1996

En 2017, le gouvernement Michel, avec l'aide du Vlaams Belang, a durci la norme salariale, ce qui a considérablement réduit la marge salariale. Revenir à la loi de 1996 ne garantira toutefois pas une meilleure marge salariale. Rappelons-nous qu'elle était de 0 % sous le gouvernement Leterme II en 2011, ainsi que sous le gouvernement Di Rupo en 2013 et 2014.

Le problème est inhérent à la loi de 1996 : à l'origine, une négociation était possible sur la base du chiffre du CCE (marge salariale proposée). Cette flexibilité a disparu en 2017. Mais, depuis 1996, la loi se base sur :

> une comparaison concurrentielle des salaires belges avec ceux des pays limitrophes afin de réduire le « handicap salarial »

> une norme salariale maximale obligatoire

> des sanctions en cas de non-respect de la norme salariale

2. Il existe bien une solution pour supprimer le blocage des salaires

En rendant la norme salariale réellement indicative. Seule une norme salariale indicative nous permettra de retrouver la liberté de négocier les salaires. Sur la base du chiffre du CCE (marge salariale proposée), il sera possible de négocier une marge salariale interprofessionnelle indicative. La norme maximale sera supprimée. Il sera donc possible de négocier des augmentations salariales plus importantes dans les secteurs et les entreprises, sans pour autant être sanctionné. C'est la proposition de Marc Goblet et Raoul Hedebouw, qui ont rédigé un projet de loi modifiant la loi de 1996 sur ces points importants. Voir la comparaison dans le tableau ci-dessus.



3. Si on modifie la loi de 1996, il n’y a pas d’impact sur l'index et les barèmes de rémunération

Tout d'abord, le projet de loi Goblet-Hedebouw ne touche pas aux articles de la loi de 1996 relatifs à l'index et aux barèmes.

Deuxièmement, l'index et les barèmes sont protégés par des accords sectoriels, ce que reconnaît également la FEB. Dans sa stratégie visant à maintenir la pression salariale, elle compte d'abord faire passer une loi supprimant l'indexation automatique, avant d'abolir la loi de 1996.



4. Il est possible de modifier une loi, même si ce n’est pas prévu dans l'accord de gouvernement

Les exemples d'amendements qui ne respectent pas l'accord de gouvernement ne manquent pas.

Le gouvernement De Croo ne respecte pas la sortie du nucléaire, qui figure pourtant dans l'accord de gouvernement. Le gouvernement Michel n'a pas respecté l'introduction de la pension à points, qui figurait pourtant dans l'accord de gouvernement. Elle a été empêchée grâce à d'importantes manifestations syndicales.

Lorsque le gouvernement est soumis à la pression des masses, bien des choses peuvent changer.