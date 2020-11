Les salaires dans le viseur du gouvernement De Croo

Continuer à défendre le lien entre salaires et l’ancienneté Le PTB défend le couplage automatique des salaires et à l’ancienneté. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il s’agit d’un système clair, transparent et garanti. Chacun connaît avec certitude le montant de son salaire en fonction de son ancienneté au travail. Les augmentations sont automatiques. Elles ne dépendent pas des résultats de l’entreprise ni d’un entretien d’évaluation. Deuxièmement, le couplage automatique est un système collectif et solidaire. Les barèmes sont des droits collectifs que l’on peut défendre collectivement. L’ancienneté est solidaire car elle ne sanctionne pas les travailleurs les plus âgés pour leur âge. Au début de leur carrière, ils ont travaillé à fond, parfois avec des conséquences sur leur santé à un âge plus avancé. Troisièmement, elle empêche la discrimination. Selon des études, les femmes, les débutants et les personnes ayant un statut précaire (comme les contrats d’intérim ou les contrats à durée déterminée) sont beaucoup moins enclins à négocier des augmentations de salaire. Ils sont aussi donc aussi généralement beaucoup moins forts. Le système des barèmes salariaux empêche qu’ils perçoivent de ce fait un salaire plus bas. Quatrièmement, pour de nombreuses personnes travaillant dans de petites entreprises, les barèmes salariaux sont souvent le seul moyen d’augmenter leurs rémunération. Leurs entreprises ne donnent pas un centime de plus que ce qu’elles sont légalement tenues de payer. Cinquièmement, par son objectivité et sa simplicité, le système est facile à contrôler et à faire appliquer. Un travailleur voit immédiatement si le salaire est correctement payé ou il peut demander au syndicat de le faire. Si on ne gagne pas assez, on peut immédiatement faire rectifier la situation. Les procédures sont simples et rapides. Les salaires ne sont bons que quand ils sont décidés collectivement La FEB et le Voka veulent mettre fin à ce système d’augmentation automatique des salaires et déterminer les salaires « à la tête du client ». C’est du pur arbitraire, comme le salaire à la pièce au 19e siècle. Cela mène évidemment à la division, à la frustration et à la démotivation des membres du personnel. Apparemment, c’est le prix que de nombreux chefs d’entreprise sont prêts à payer pour une nouvelle réduction des salaires. Plusieurs partis et décideurs politiques se laissent pousser à la réforme par les organisations patronales. Ils ne pensent qu’en termes économiques, opposent les jeunes aux vieux et font exploser la concurrence sur le terrain. Avec les syndicats, le PTB s’oppose à ce modèle. La situation des salaires est la meilleure quand ils sont négociés avec les gens et quand ils augmentent régulièrement selon des règles claires.