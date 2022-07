Les 4 piliers du PTB pour une RTBF au service des gens

En vue de l’élaboration du prochain contrat de gestion de la RTBF, le PTB a mis ses recommandations sur la table. Elles s’articulent essentiellement autour de quatre piliers : la gratuité des contenus, la démocratisation du conseil d'administration, la remise sous statut des travailleurs et travailleuses et la promotion de la diversité culturelle. « Ces piliers sont essentiels pour que la RTBF puisse remplir ses missions de service public », souligne Alice Bernard, cheffe de groupe PTB au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour le PTB, il est donc impensable que l’argent public soit utilisé par la RTBF pour proposer des contenus payants. « Un média de service public doit fournir un contenu de qualité, gratuit et accessible à tous et toutes », appuie Jori Dupont, député PTB actif en commission des Médias.

« Nous pensons également que, pour renforcer la confiance du public envers la RTBF, cette dernière doit être un modèle de démocratie et de transparence, qui écoute et inclut la société civile. Pour ce faire, nous voulons que des représentants des secteurs culturel et associatif fassent partie du conseil d’administration et que les compte-rendus des réunions soient publics », ajoute Alice Bernard.

Pour pouvoir proposer un contenu de qualité aux citoyens et citoyennes, le PTB considère que les travailleurs et travailleuses de la RTBF doivent pouvoir à nouveau accéder au statut de fonctionnaire. « Les travailleurs et travailleuses dans les médias subissent beaucoup de pression (hiérarchique, politique ou encore de multinationales qui n’ont pas envie de finir dans le prochain reportage d’« Investigation »). Le statut de fonctionnaire protège le travailleur et préserve son indépendance », explique Jori Dupont.

« La RTBF, en tant que service public, a par ailleurs un rôle important à jouer dans le soutien à la diversité culturelle, complète la cheffe de groupe PTB. La RTBF doit participer à la diffusion des artistes moins connus mais pas moins talentueux, à des heures décentes, et dans des proportions bien plus conséquentes. C’est pourquoi nous plaidons notamment pour la mise en place de quotas favorisant la diversité musicale sur les ondes de la RTBF. »

« Ces derniers mois, nous avons entendu des dizaines d’experts et représentants des secteurs des médias et de la culture au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces interventions ont bien sûr nourri nos recommandations, qui reposent sur les 4 piliers que nous mettons aujourd’hui en avant », conclut Jori Dupont.