Le rapport final de la commission Covid est un coup dans l’eau : Le PTB soumet 50 recommandations alternatives

La commission parlementaire qui évalue la gestion politique de l’épidémie de coronavirus dans notre pays vote son rapport final aujourd'hui. « Nous soumettons 50 recommandations alternatives, car le texte sur la table est un coup dans l’eau », réagit Sofie Merckx, la députée PTB qui a suivi la commission Covid pendant un an. Selon le parti de gauche, les deux grands absents de ce rapport sont la refédéralisation des soins de santé et l'investissement dans un système de santé public et préventif fort.