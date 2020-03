Le PTB veut un lockdown complet

« Nous avons besoin maintenant de mesures radicales pour protéger la population du coronavirus et aplatir la courbe du nombre de contaminations autant que possible, déclare le président du PTB, Peter Mertens. Nous voulons un lockdown complet. Tous les secteurs non essentiels doivent être fermés le plus rapidement possible. »

« La situation est grave. Tous ceux qui le peuvent doivent maintenant rester chez eux. Nous devons aplatir la courbe autant que possible. C'est pourquoi nous avons besoin de mesures radicales. Toute production non essentielle doit être arrêtée le plus rapidement possible. Ce n'est qu'ensemble que nous ferons reculer le coronavirus. »

« Pour nous, la santé des travailleurs passe avant tout, pas le profit et les intérêts économiques. Il est absurde que les employés d'entreprises comme Audi, Volvo Trucks et Tenneco doivent forcer leur direction à fermer les usines, poursuit Peter Mertens. Toute la production et tous les services non essentiels doivent maintenant être mis à l’arrêt afin de protéger la santé de la population et de fournir tous les masques et les matériaux de protection en priorité au secteur des soins et aux autres secteurs prioritaires. »

