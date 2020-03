Le PTB veut le maintien de tous les revenus via une Taxe Corona sur les grosses fortunes

Étape 1 – Calcul de la fortune totale des ménages : patrimoine immobilier 1.412.000 millions € (2) + patrimoine financier 1.390.389 millions € (3) - dettes 300.476 millions € (4) = 2.501.913 millions €. Les biens mobiliers ne sont pas repris ici car leur part dans le total est négligeable (de l’ordre de 2 %). Étape 2 – Ventilation de la fortune : les centiles qui nous intéressent sont les centiles 99 et 100, qui représentent les 2 % les plus riches de la population. Les ménages du centile 99 possèdent 6,8 % du patrimoine total, soit 170,13 milliards d’euros. Les ménages du centile 100 possèdent 19,7 % du patrimoine total, soit 492,88 milliards d’euros. Étape 3 – Calcul de la taxe : pour estimer le rendement de la taxe, on divise le patrimoine d’un centile par le nombre de ménages qui le composent (46.926). On obtient ainsi le patrimoine moyen par ménage. On applique alors une taxation de 5 % sur ce montant (au-dessus de 3 millions d’euros). On re-multiplie ensuite le montant de taxe par ménage par le nombre de ménages pour connaître le rendement total du centile. On applique ce procédé aux centiles 99 et 100 (voir tableau). On soustrait au résultat obtenu un marge de prudence de 33,3 % pour tenir compte d’éventuelles imprécisions statistiques et d’une proportion de fraude. On obtient ainsi un rendement de 15 milliards d’euros.